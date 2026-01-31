En el Semáforo de este sábado 31 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Parque Nacional Huascarán recibió la máxima distinción turística del Mincetur, consolidándose como destino internacional. Segundo, Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de Los Pulpos, se fugó en La Paz antes de ser capturado en video, mientras su pareja fue detenida. Finalmente, Iquitos sufrió inundaciones severas por más de 12 horas de lluvia, con agua alcanzando hasta un metro de altura en algunas casas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 La máxima distinción turística para el Parque Nacional Huascarán

El Parque Nacional Huascarán (Áncash) recibió la jerarquía nivel 4, máxima distinción que el Mincetur da a los recursos turísticos del país, y que lo consolida como destino del mercado internacional. El reconocimiento, además, busca impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades ancashinas. Este lugar conserva la cadena montañosa tropical más extensa y alta del planeta, y su territorio alberga más de 600 glaciares y 27 picos que superan los 6.000 metros de altura.

🔴La fuga del cabecilla de Los Pulpos en Bolivia

Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, se fugó en La Paz (Bolivia) poco antes de que el 26 de este mes policías de Bolivia, Chile y el Perú ingresaran al edificio donde se escondía. Sin embargo, una captura de video de las cámaras de seguridad de la edificación permitió registrar la apariencia actual de Cruz, quien es acusado de extorsión y sicariato. En el lugar fue capturada Kelsy Salvatierra Vigo, pareja de Cruz. Ambos tenían identidades falsas en Bolivia.

🔴 Más de 12 horas de lluvia en Iquitos

Las calles de Iquitos quedaron inundadas debido a una lluvia intensa de más de 12 horas en la capital de Loreto. Además de la precipitación, en la ciudad selvática hubo vientos fuertes. En las imágenes de la televisión se ve cómo los mototaxis circulan en pistas con agua que cubre las llantas y casas que tenían hasta un metro de altura de agua. Lo más preocupante es que el Senamhi ha advertido que febrero se perfila como un mes marcadamente lluvioso en esa zona del país.