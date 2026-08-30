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Pasivos ambientales mineros: cuando hacer las cosas bien se vuelve un calvario

“Bajo el Reinfo permanecen más de 30.000 mineros que podrían estar dejando detrás nuevos pasivos sin un control ambiental efectivo”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ilustración: Víctor Aguilar
    ilustración: Víctor Aguilar

    El Perú arrastra desde hace décadas miles de pasivos ambientales mineros: antiguas instalaciones, relaves, bocaminas y otros restos de operaciones que pueden representar un riesgo para las personas y el medio ambiente.

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