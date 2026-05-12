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Patrimonio cultural en Chiclayo, nuevo salvataje a Petro-Perú y peruanos afectados por bloqueos bolivianos

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 12 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Petroperú advierte problemas de liquidez que ya impactan el suministro de crudo y la operación de sus refinerías. Foto: Andina.
    Petroperú advierte problemas de liquidez que ya impactan el suministro de crudo y la operación de sus refinerías. Foto: Andina.

    En el Semáforo de este martes 12 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a 66 bienes del Obispado de Chiclayo por su valor histórico y artístico. Segundo, el Gobierno aprobó un rescate de US$2.000 millones para Petro-Perú para evitar problemas de abastecimiento, pese a sus millonarias pérdidas. Finalmente, más de 400 peruanos quedaron afectados por los bloqueos en Bolivia, por lo que la Cancillería coordina su evacuación.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.