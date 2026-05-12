Patrimonio cultural en Chiclayo, nuevo salvataje a Petro-Perú y peruanos afectados por bloqueos bolivianos

En el Semáforo de este martes 12 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a 66 bienes del Obispado de Chiclayo por su valor histórico y artístico. Segundo, el Gobierno aprobó un rescate de US$2.000 millones para Petro-Perú para evitar problemas de abastecimiento, pese a sus millonarias pérdidas. Finalmente, más de 400 peruanos quedaron afectados por los bloqueos en Bolivia, por lo que la Cancillería coordina su evacuación.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Bienes del Obispado de Chiclayo son Patrimonio

El Ministerio de Cultura, a través de una resolución, declaró Patrimonio Cultural de la Nación 66 bienes histórico-artísticos ubicados en la catedral Santa María de Chiclayo, en la parroquia Santa María Magdalena de Ciudad Eten y en las iglesias San Pedro de Monsefú y Santa Lucía de Ferreñafe. Los bienes son propiedad del Obispado de Chiclayo, que antes estuvo a cargo del papa León XIV. La medida se da por el valor artístico de las piezas y porque constituyen un testimonio de la historia de Lambayeque.

🔴 Nuevo rescate financiero para Petro-Perú

El Gobierno autorizó, por medio de un decreto de urgencia, un nuevo rescate financiero para Petro-Perú, esta vez de US$2.000 millones, con el argumento de mantener las operaciones de la empresa estatal y evitar riesgos de desabastecimiento de combustibles a nivel nacional (atiende casi el 20% del mercado nacional). Según Pro Inversión, el dinero se devolvería después de siete años. El problema es que Petro-Perú acumula enormes pérdidas y más de S/18.000 millones en salvatajes.

🔴 Peruanos afectados por bloqueos en Bolivia

Más de 400 peruanos se han visto afectados por los bloqueos de vías en Bolivia, consecuencia de las protestas de la Central Obrera Boliviana de la última semana. Hace unos días, la cancillería informó que alrededor de 200 personas varadas en el país vecino eran estudiantes de colegios de las ciudades de Cusco, Arequipa y Puno. Ante esta situación, la cancillería ya está coordinando con el Ministerio de Defensa para evacuar a nuestros compatriotas de La Paz y Oruro hasta Juliaca (Puno).