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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Patrimonio familiar: proteger hoy lo que sostiene a la familia mañana

Esta figura permite resguardar el hogar o un bien productivo frente a riesgos futuros.

    Javier Arrieta
    Por

    Abogado socio del estudio García Bustamante

    jarrieta@gbabogados.pe

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    El patrimonio familiar se trata de una garantía clave para evitar que una crisis económica termine afectando directamente a la familia | Foto: Pexels / Referencial
    El patrimonio familiar se trata de una garantía clave para evitar que una crisis económica termine afectando directamente a la familia | Foto: Pexels / Referencial

    En un contexto donde la estabilidad económica puede cambiar de forma inesperada, contar con herramientas legales que protejan a la familia resulta más necesario que nunca. Sin embargo, muchas de ellas siguen siendo poco conocidas. Una de las más relevantes es el patrimonio familiar, una figura que permite resguardar el hogar o un bien productivo frente a riesgos futuros.