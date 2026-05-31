Paula Daruich bate récord nacional; Sánchez usó transporte vinculado a narcotráfico y lamentable asesinato en San Borja

En el Semáforo de este domingo 31 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Paula Daruich logró un récord nacional en los 100 metros planos con 11,60 segundos en Lima 2026, inspirando a jóvenes atletas. Segundo, Roberto Sánchez fue visto en una camioneta vinculada al narcotráfico, hecho que cuestiona seriamente su candidatura. Finalmente, el asesinato de Claudio Pardo en San Borja exige una investigación inmediata y acciones concretas contra la violencia.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Paula Daruich bate récord nacional en atletismo

Paula Daruich estableció un récord nacional en los 100 metros planos con 11,60 segundos en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026, superando su marca previa. Este triunfo destaca su dedicación y el progreso del atletismo peruano. Su velocidad motiva a jóvenes atletas a perseguir sus sueños con esfuerzo de manera firme. Daruich muestra que trabajo y pasión transforman metas en logros tangibles.

🟢Viajando en un carro vinculado al tráfico de drogas

La imagen de Roberto Sánchez desplazándose en una camioneta cuyo propietario fue detenido por traficar quince kilos de pasta básica de cocaína expone la fragilidad ética de su candidatura. Utilizar un vehículo vinculado a delitos graves no solo cuestiona su criterio de selección de colaboradores, sino que también sugiere una indiferencia peligrosa frente a las redes que aún operan en la periferia del poder. Semejante asociación se debería repudiar con firmeza.

🔴Lamentable asesinato en San Borja

Claudio Pardo, trabajador de una concesionaria de autos de lujo, fue asesinado a balazos en la avenida Primavera por sujetos en motocicleta. Este crimen se suma a violencia creciente en el distrito, tras incidentes similares en marzo. Exigimos a la PNP y al Ministerio del Interior: investigación inmediata que identifique a los autores y posibles vinculaciones con extorsiones. Se requiere acción concreta, no más promesas que no previenen nuevas muertes.