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Paula Daruich bate récord nacional; Sánchez usó transporte vinculado a narcotráfico y lamentable asesinato en San Borja

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 31 de mayo.

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    En el Semáforo de este domingo 31 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Paula Daruich logró un récord nacional en los 100 metros planos con 11,60 segundos en Lima 2026, inspirando a jóvenes atletas. Segundo, Roberto Sánchez fue visto en una camioneta vinculada al narcotráfico, hecho que cuestiona seriamente su candidatura. Finalmente, el asesinato de Claudio Pardo en San Borja exige una investigación inmediata y acciones concretas contra la violencia.

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