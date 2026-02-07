Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

¿Pecado o delito?

“Justificar agresiones que destrozan vidas perpetúa la impunidad y la humillación de las víctimas que se atreven a denunciar”.

    Natalia Manso Álvarez
    Por

    Profesora de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico

    Escuchar
    ×
    estrella

    Accede a esta función exclusiva

    Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Los ataques se tratan como errores subsanables cuando el agresor es un jugador estrella, bajo el mismo argumento de los feligreses que justifican el comportamiento de un sacerdote depravado".
    "Los ataques se tratan como errores subsanables cuando el agresor es un jugador estrella, bajo el mismo argumento de los feligreses que justifican el comportamiento de un sacerdote depravado".

    La denuncia por presunto abuso sexual en Montevideo contra tres jugadores de Alianza Lima ha mostrado, una vez más, que nunca faltan las declaraciones de algunos periodistas y aficionados que minimizan los hechos bajo una retórica de comprensión y pecado. Esta agresión muestra un patrón similar a lo que la socióloga Nancy Nason-Clark, directora del Departamento de Sociología de la Universidad de New Brunswick, en Canadá, denomina “silenciamiento institucional”. La autora, especializada en sensibilizar a líderes espirituales que justifican la violencia contra las mujeres bajo argumentos de fe, identifica que estas instituciones y sus seguidores a menudo priorizan la protección de sus dirigentes por encima de las víctimas.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Chile y el Perú: dos países, un horizonte compartido
    Colaboradores

    Chile y el Perú: dos países, un horizonte compartido

    ¿Pecado o delito?
    Columnistas

    ¿Pecado o delito?

    El programa Vamos a la Playa, el sector cultura en el olvido en los planes de gobierno y estado de vigilancia por El Niño
    Columnistas

    El programa Vamos a la Playa, el sector cultura en el olvido en los planes de gobierno y estado de vigilancia por El Niño

    Copa Juvenil Asia 2026 arranca, ATU inspecciona Metropolitano y alertan estafas por concierto de BTS
    Columnistas

    Copa Juvenil Asia 2026 arranca, ATU inspecciona Metropolitano y alertan estafas por concierto de BTS