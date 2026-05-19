Pedido de misión de la OEA, buenos resultados de los tenistas peruanos y un nuevo choque en la vía del Metropolitano

En el Semáforo de este martes 19 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: la misión electoral de la Orgación de los Estados Americanos (OEA) pidió a las autoridades electorales peruanas y a los actores políticos de la segunda vuelta que esta se desarrolle con propuestas, sin confrontaciones y con un alto sentido de responsabilidad democrática. El segundo tema: los tenistas peruanos Nicolás Buse, Gonzalo Bueno y Lucciana Pérez han tenido muy buenos resultados en diferentes torneos. Por último: un nuevo y lamentable choque de buses hubo en la vía exclusiva del Metropolitano. Por este accidente, 41 personas quedaron heridas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Pedido de misión de la OEA para la segunda vuelta

Tras proclamarse los resultados de la primera vuelta, la misión de observación electoral de la OEA en el Perú exhortó a las autoridades electorales y a los actores políticos de la segunda vuelta que el proceso se desarrolle “con alto sentido de responsabilidad democrática”. Además, instó a que se dejen de lado “confrontaciones o amenazas, así como discursos que generan división social”. Para los postulantes en específico, pidió que “las campañas se fundamenten en ideas y propuestas claras de gobierno”.

🟢 Buenos resultados de los tenistas peruanos

En los últimos días, los tenistas peruanos han logrado muy buenos resultados. En Estados Unidos, Lucciana Pérez logró el campeonato nacional de la NCAA con Texas A&M, y alcanzó así su segundo título en los últimos tres años. Mientras que Gonzalo Bueno debutó en la qualy de Roland Garros con una victoria sobre el francés Florent Bax, el primer paso para llegar hasta el cuadro principal del grand slam. Por último, Nicolás Buse clasificó al cuadro principal del ATP 500 de Hamburgo. Hoy juega ante el italiano Flavio Cobolli.

🔴 Otro choque de buses en la vía del Metropolitano

Preocupa que, nuevamente, tres buses chocaran en la vía exclusiva del Metropolitano. Más aún que 41 personas quedaran heridas por el incidente. Esta vez ocurrió en hora punta ( 8:30 a.m.), entre las estaciones Angamos y Ricardo Palma, en Miraflores. Un vocero de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao indicó que una posible causa del accidente haya sido la reducción de velocidad de una de las unidades. Hechos así no pueden seguir ocurriendo en un servicio de transporte público tan masivo como el Metropolitano.