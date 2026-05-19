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Pedido de misión de la OEA, buenos resultados de los tenistas peruanos y un nuevo choque en la vía del Metropolitano

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 19 de mayo.

    Redacción EC
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    Resumen

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    Parte frontal de uno de los buses del Metropolitano quedó destruida luego de sufrir un triple choque cerca de la estación Angamos. Foto: Violeta Ayasta
    Parte frontal de uno de los buses del Metropolitano quedó destruida luego de sufrir un triple choque cerca de la estación Angamos. Foto: Violeta Ayasta

    En el Semáforo de este martes 19 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: la misión electoral de la Orgación de los Estados Americanos (OEA) pidió a las autoridades electorales peruanas y a los actores políticos de la segunda vuelta que esta se desarrolle con propuestas, sin confrontaciones y con un alto sentido de responsabilidad democrática. El segundo tema: los tenistas peruanos Nicolás Buse, Gonzalo Bueno y Lucciana Pérez han tenido muy buenos resultados en diferentes torneos. Por último: un nuevo y lamentable choque de buses hubo en la vía exclusiva del Metropolitano. Por este accidente, 41 personas quedaron heridas.

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