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Pedir el voto y obtener la confianza ciudadana no es algo baladí

“Si de por sí hay desconfianza en todo lo que tiene que ver con la política, no puede pasarse por agua tibia el incumplimiento al mandato ciudadano y el socavamiento de la institucionalidad”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Escuché a Rafael López Aliaga sustentar su posición de no asumir el cargo para el que fue elegido, sobre la base de normas del derecho privado. Es un claro ejemplo del porqué nuestro país padece de la falta de institucionalidad que siempre se resalta. Y es que, si la nata de la clase dirigente tiene tan gruesas confusiones, qué podemos esperar en sectores menos instruidos. Quizás ahí también encontramos una semilla para la floreciente informalidad, tan dañina para el desarrollo ordenado del Perú.

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