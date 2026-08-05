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Pensión 65: una política focalizada

“Pensión 65 [...] ha demostrado ser un instrumento de política social valioso para proteger a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Al 2026 y según el Midis, el programa Pensión 65 atiende a 824.351 beneficiarios, la mayor cobertura de su historia". Foto: GEC
    "Al 2026 y según el Midis, el programa Pensión 65 atiende a 824.351 beneficiarios, la mayor cobertura de su historia". Foto: GEC
    / JUAN PONCE VALENZUELA

    Cada dos meses, cientos de miles de adultos mayores esperan el depósito de una subvención estatal que, aunque modesta, representa mucho más que un apoyo económico. Para muchos es la diferencia entre alimentarse o no, comprar medicamentos o postergarlos. Esa realidad explica por qué el debate sobre el programa Pensión 65 debe partir de una pregunta elemental: ¿lo evaluamos por el objetivo para el que fue creado o por uno que nunca tuvo? Pensión 65 no nació para convertirse en una pensión “universal”. El programa fue concebido como una política de protección social dirigida exclusivamente a personas de 65 años o más que viven en pobreza extrema (calificada por el propio Estado a través del Sisfoh) y que carecen de una pensión contributiva. Esa precisión es fundamental.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.