La prensa ante la campaña electoral

Que nadie se engañe: la campaña electoral ya empezó. No con propuestas, sino con trampas recicladas en versión siglo XXI. Multitudes inventadas por una inteligencia artificial que ni suda ni pestañea, videos trucados para volver más tonto o más corrupto al adversario de turno, ejércitos de troles que aplauden por contrato y linchan por planilla. Todo muy moderno, todo muy ridículo. La novedad no es la mentira –tan vieja como el hambre–, sino la desfachatez con la que ahora se sirve en bandeja.

El ejemplo más reciente lo ofrece la nueva ley previsional, la famosa 32123. El Congreso la aprobó con bombos, platillos y votos contados: Fuerza Popular la empujó, Alianza para el Progreso la respaldó y Renovación Popular se abstuvo justo a tiempo para no quedar demasiado al descubierto.

Luego vino el reglamento del Ejecutivo, que restringió los retiros del 95,5% a los menores de 40 años. Los mismos congresistas que habían aplaudido la norma ahora la repudian con cara de yo no fui. Y el gobierno, siempre dispuesto a meterle combustible al incendio, anuncia un octavo retiro. Populismo, le dicen algunos. Yo lo llamo cinismo con calculadora.

Ahí está el papel de la prensa: recordar quién promovió, quién votó, quién reglamentó y quién ahora se lava las manos. Nada de “se aprobó”, como si la ley hubiera caído del cielo. Tiene nombres, apellidos y bancadas que la gestaron.

El periodismo existe para exponer esa genealogía, para impedir que la memoria se borre en el siguiente mitin o en el próximo meme. Y, sobre todo, para obligar a los candidatos a explicar con cifras y no con ‘jingles’ cómo piensan sostener un sistema previsional que están usando como cajita feliz de campaña.

Pero, claro, exigir cuentas no es gratis. Por eso se hostiga a la prensa. Porque si hace su trabajo, se derrumba la coartada. Y el poder lo sabe. Esta misma semana, un comunicado firmado por periodistas de 25 países denunció las agresiones contra la libertad de prensa en el Perú: campañas de desprestigio, denuncias penales por difamación, amenazas directas desde el Ejecutivo, la alcaldía de Lima o el Congreso. Cuando la prensa incomoda, se la quiere domesticar. Si no se doblega, se la persigue.

Así funciona el ecosistema: fuego amigo de los algoritmos –que empujan todo a lo extremo– y fuego enemigo de los políticos, que necesitan una prensa muda para vender humo sin que nadie les pregunte por el precio.

Entre tanto ruido, la ciudadanía, cansada de titulares chillones y saturada de falsedades, sigue pidiendo algo que parezca serio: investigación, cronologías claras, verificación visible. El escepticismo no se combate con frases solemnes, apenas mostrando el método: documentos, fuentes, votos registrados en el acta. El escepticismo, en otras palabras, se combate trabajando.

Así que no, el periodismo no está muerto. Está obligado a sobrevivir bajo asedio. Y si resucita –porque a veces parece un muerto que respira– no será por milagro, apenas por lo de siempre: periodistas que hacen preguntas incómodas y un público que premia la disciplina en lugar del grito histérico. En esta campaña, más que nunca, la prensa no es un lujo. Es la última defensa contra la amnesia programada y la mentira como política de Estado.