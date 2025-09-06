En el Semáforo de este sábado 6 de setiembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el taller que dictará El Comercio en el marco del CADE Escolar 2025, colaborando con la formación de nuevos periodistas. Segundo, la selección peruana de fútbol eliminada del Mundial. Por último, la complicación en los accesos a Machu Picchu que ponen en riesgo el turismo en la zona.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢PERIODISTAS POR UN DÍA

Este 13 de setiembre, los escolares participantes de la primera edición de CADE Escolar 2025, organizada por IPAE Acción Empresarial con el respaldo de IDEA Internacional y la Unión Europea, tendrán la oportunidad de ser periodistas en el taller “Redacción en acción”, desarrollado con el apoyo de El Comercio. Ellos aprenderán cómo elaborar una noticia, en una dinámica que simula el trabajo en una sala de redacción real. Esto será un gran acercamiento para formar nuevas generaciones de periodistas.

🔴PERÚ SIN MUNDIAL

Una vez más, la esperanza por la Copa Mundial de Fútbol quedará solo en un sueño, pues la selección peruana fue eliminada ante Uruguay el jueves. La Blanquirroja no pudo con la celeste y quedó fuera de la carrera por el Mundial a falta de una fecha y hay muchas razones que lo explican: una de ellas, la Liga 1, que forma poco, exporta casi nada y todo lo compra en el extranjero. Periodistas deportivos comentan que esta versión de la selección es la peor que se ha visto en 10 años.

🔴ACCESOS A MACHU PICCHU EN RIESGO

Luego de tres décadas de cuestionamientos, la única empresa autorizada para trasladar pasajeros en buses en la ruta Hiram Bingham ha dejado de tener el control absoluto del servicio. El Gobierno Regional de Cusco ha anunciado la habilitación de un servicio temporal a través de empresas locales, incluso de transporte escolar, mientras se define el concesionario definitivo. Gremios de turismo advierten improvisación en el proceso que podría poner en riesgo el acceso al principal destino turístico del país.