🟢PERSONALIDAD MERITORIA DE LA CULTURA

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, desarrolló el sábado 22 de noviembre actividades en la región Cajamarca para impulsar la gestión cultural y supervisar avances de proyectos patrimoniales. La jornada tuvo como momento emotivo la ceremonia en la que se otorgó la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura al maestro Juan Antonio Jave Huangal, por su amplia trayectoria como investigador, promotor, gestor y cultor de las tradiciones del departamento de Cajamarca.

🟢INICIATIVA CONTRA LA EXTORSIÓN

Yape anunció recientemente una nueva funcionalidad que permitirá a los usuarios reportar cuentas de extorsionadores a través del aplicativo de manera 100% anónima. “En cumplimiento de la última normativa promulgada por el gobierno, hoy lanzamos una nueva funcionalidad que permitirá reportar cuentas de extorsionadores de manera 100% anónima. Cada denuncia será evaluada cuidadosamente con el fin de velar por la seguridad de los yaperos”, explicó Raimundo Morales, CEO de Yape.

🔴EL CÁRTEL DE LOS MEDICAMENTOS

Se coludieron y coordinaron movidas estratégicas para hacerse de jugosas licitaciones convocadas por el Estado. Una extensa investigación de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi puso al descubierto la existencia de un “cártel de medicamentos”, conformado por 13 empresas (entre laboratorios y distribuidoras), que se dedicaron a abastecer de fármacos a hospitales entre los años 2006 y 2020. Este cártel afectó la adjudicación de múltiples productos farmacéuticos para el abastecimiento de hospitales.