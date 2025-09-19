En el Semáforo de este viernes 19 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Gobierno acordó exportar fresas a Brasil, mercado valorado en US$14.000 millones anuales, beneficiando a productores de Lima. Segundo, tres falsas amenazas de bomba alteraron operaciones del aeropuerto Jorge Chávez por irresponsabilidad ciudadana. Finalmente, desconocidos detonaron explosivo en vehículo del regidor de Carabayllo, reflejando escalada de violencia contra autoridades municipales.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢FRESAS PERUANAS A BRASIL

El Gobierno Peruano logró un acuerdo estratégico para exportar fresas a Brasil, mercado de 211 millones de consumidores valorado en más de US$14.000 millones anuales en importaciones frutícolas. Este avance beneficiará especialmente a productores de Lima, principal zona productora con 80% de la superficie cultivada. La apertura consolida el posicionamiento internacional de la fresa peruana, que ya llega a España, EE.UU. y Francia, y fortalece la diversificación agroexportadora nacional.

🔴FALSAS ALARMAS

Es lamentable que tres falsas amenazas de bomba en solo 48 horas hayan alterado las operaciones del aeropuerto Jorge Chávez. Los incidentes incluyen comentarios irresponsables de un pasajero por demoras, amenaza de un viajero que perdió su celular, y una mochila abandonada con objetos sospechosos. Cada alerta activó protocolos de seguridad y causó evacuaciones, retrasos y un despliegue policial innecesario. Es lamentable la irresponsabilidad ciudadana que genera pánico colectivo en la puerta de entrada del país.

🔴EXPLOSIONES E IMPUNIDAD

Desconocidos detonaron un artefacto explosivo dentro del vehículo del regidor de Carabayllo, Yhony Montero Castro, estacionado frente a su domicilio. El funcionario señaló no haber recibido amenazas previas. Esta escalada de violencia contra autoridades municipales refleja la ausencia de estrategias efectivas contra la delincuencia. Los criminales operan sin temor al castigo, porque no enfrentan una respuesta contundente del Estado. Es urgente que las autoridades implementen acciones decisivas contra estos grupos.