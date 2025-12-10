En el Semáforo de este lunes 8 de diciembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el Perú logró su mejor desempeño histórico en los XX Juegos Bolivarianos con 262 medallas, conquistando el tercer lugar y consolidando disciplinas de proyección olímpica rumbo a Los Ángeles 2028. Segundo, el Minjus alertó sobre un “Registro público de infidelidad” que expone datos de más de 10.000 ciudadanos sin autorización y cobra S/3 para eliminarlos, configurando extorsión e ilegalidad. Finalmente, Fernando Núñez, director de Kamila TV, fue asesinado en Pacasmayo, siendo el tercer periodista victimado en 2025 por cumplir su labor informativa mientras el crimen actúa impunemente.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Medallas para el Perú

El Perú culminó los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 con su mejor desempeño histórico: 262 medallas( 78 de oro, 80 de plata y 104 de bronce), conquistando el tercer lugar tras Colombia y Venezuela. Este logro supera ediciones anteriores, solo comparable con Arequipa 1997, lo que refleja el crecimiento del deporte nacional. Tiro deportivo aportó 13 oros, surf 7, atletismo 5 y vela 4, consolidando disciplinas de proyección olímpica. Estos logros potencian la confianza de los atletas rumbo a Los Ángeles 2028.

🔴 Polémica lista en la mira

El Minjus alertó sobre el “Registro público de infidelidad en el Perú”, plataforma que expone datos personales de más de 10.000 ciudadanos sin autorización: nombres, apellidos, edad, género, ubicación y testimonios. Esta no solo vulneraría la Ley de Datos Personales, sino que además, cobra S/3 mediante para eliminar nombres, configurando posible extorsión. Resulta inadmisible que se mercantilice la reputación de personas mediante prácticas ilegales que vulneran derechos fundamentales.

🔴 ¡No más periodistas asesinados!

Fernando Núñez, director de Kamila TV, fue asesinado el 6 de diciembre en Pacasmayo, La Libertad. Este es el tercer periodista victimado en el 2025: Gastón Medina (Cadena Sur TV, Ica) fue acribillado el 20 de enero tras denunciar corrupción y extorsión; Raúl Celis (radio Karibeña, Iquitos) corrió la misma suerte el 7 de mayo por informar sobre criminalidad vinculada al narcotráfico. Es inadmisible que periodistas mueran por cumplir su labor informativa mientras el crimen actúa en impunidad.