En el Semáforo de este jueves 21 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, El Comercio destacó jóvenes peruanos becados en Erasmus Mundus, posicionando a Perú como cuarto país latinoamericano con más beneficiarios.Segundo, nueve proyectos cupríferos paralizados en Perú representan pérdidas de US$28.995 millones anuales.Finalmente, Podemos Perú propuso extender plazos partidarios y aumentar candidatos invitados al 50%, debilitando la democracia interna.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢HISTORIAS QUE INSPIRAN

El Comercio presentó seis historias de jóvenes peruanos becados para estudiar maestrías en prestigiosas universidades europeas a través de Erasmus Mundus. Estas experiencias merecen reconocimiento, pues demuestran la resiliencia: desde Gabriel Revilla, que se especializará en fenotipado morfológico, hasta Magdalena Salvatierra, quien trabajará en sistemas de alerta temprana. Con 38 becas otorgadas este año, el Perú se posiciona como el cuarto país latinoamericano con más beneficiarios.

🟡PARALIZANDO UNA FUENTE DE RIQUEZA

El IPE reveló que nueve de los 29 mayores proyectos cupríferos paralizados mundialmente se ubican en Perú. Esta situación es lamentable considerando que estos proyectos podrían generar aproximadamente US$28.995 millones adicionales anuales, equivalentes al 11,7% del PBI nacional. La paralización priva al país de miles de empleos directos e indirectos, divisas cruciales y recaudación fiscal transformadora, cuando la minería ya aporta el 9% del PBI y genera más de 238.000 empleos formales.

🔴PELIGROSA AMPLIACIÓN DE PLAZOS

La bancada de Podemos Perú propuso extender hasta octubre de este año el plazo de afiliación partidaria e incrementar al 50% la cuota de candidatos invitados para las elecciones regionales y municipales del 2026. Esta iniciativa es cuestionable, pues permite designaciones directas sin participación democrática. La propuesta de ampliación solo favorece a partidos que buscan inscribir más candidatos sin fortalecer su militancia, debilitando la democracia interna partidaria.