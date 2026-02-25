Perú brilla en Skyrunner 2026; árboles centenarios en Lima y Balcázar respaldó leyes con impacto fiscal

En el Semáforo de este miércoles 25 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los peruanos José Manuel Quispe y Rosalía Zegarra iniciaron con éxito el Skyrunner World Series 2026 en Bariloche, donde Quispe ganó y Zegarra fue tercera. Segundo, en Lima Metropolitana hay cinco árboles con más de un siglo. Finalmente, el presidente José María Balcázar apoyó medidas como los retiros de AFP, libre CTS y mejoras a pensiones, y votó contra eliminar las tasas de interés.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Gran arranque de los peruanos en el Skyrunner World Series 2026

José Manuel Quispe y Rosalía Zegarra empezaron su temporada en el Merrell Skyrunner World Series 2026, el circuito más exigente de carreras de montaña, con grandes resultados. En la carrera 4 Refugios NonStop, la primera fecha de la copa del mundo de la disciplina que se realizó en Bariloche (Argentina), Quispe logró el primer lugar (hombres) en la carrera, de 40 kilómetros y 3.350 metros de desnivel positivo; mientras que Zegarra ocupó el tercer puesto (mujeres).

🟢 Los árboles más antiguos de Lima Metropolitana

En Lima Metropolitana hay cinco árboles que superan los 100 años de vida. Son un ficus, dos ombúes, un olivo y un ceibo. Están ubicados en Chorrillos, Pueblo Libre, San Isidro y Surco, y forman parte de la lista de árboles patrimoniales de la capital, reconocidos así por su importancia. El más antiguo está en el bosque El Olivar de San Isidro: es el olivo que, según cuenta la historia, fue plantado por San Martín de Porres hace casi cuatro siglos. El reportaje sobre este tema puede leerse en elcomercio.pe.

🔴 Las votaciones del congresista Balcázar en materia económica

En su etapa como congresista, el actual presidente José María Balcázar votó varios temas de materia económica. En conjunto, estas votaciones reflejan su inclinación hacia medidas con un impacto fiscal. Por ejemplo, en el Legislativo apoyó los retiros de fondos de las AFP, la libre disposición de la CTS, las mejoras de las pensiones para los docentes jubilados y la creación del Fondo Social para el Desarrollo de Chancay. Además, votó en contra de eliminar las tasas de interés.