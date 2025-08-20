En el Semáforo de este domingo 16 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto a los siguientes temas. Primero, Perú suma 16 medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción, destacando en esgrima (oro), tiro, squash y taekwondo (plata), y múltiples disciplinas en bronce. Segundo, los hurtos de celulares aumentaron 30% en 2025 versus 2024 y 120% respecto a 2023, siendo Lima Metropolitana la región más afectada, seguida por Lambayeque y La Libertad. Finalmente, una censista embarazada fue asaltada violentamente en José Leonardo Ortiz, Chiclayo, donde el agresor la derribó para robarle antes de escapar en mototaxi, evidenciando la falta de presencia policial en la zona.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢SEGUIMOS SUMANDO MEDALLAS

Del 9 al 23 de agosto se vienen desarrollando los Juegos Panamericanos Junior 2025 en la ciudad de Asunción. Hasta el momento, la delegación peruana ha obtenido 16 medallas, y seguro seguirá sumando más en los días que quedan. Las disciplinas que han destacado en este evento son: en oro, esgrima ; en plata, tiro, squash y taekwondo; y en bronce, judo, esgrima, natación, bádminton, taekwondo, tenis y vela. ¡Felicitaciones a todos nuestros deportistas!

🔴UNO DE LOS DELITOS MÁS COMUNES

Según cifras oficiales, las denuncias por hurto de celulares vienen aumentando de forma sostenida: se han incrementado en más del 30% de enero a julio del 2025 con respecto al mismo período del 2024 y en más del 120% respecto del 2023. La data seleccionada también muestra a Lima Metropolitana como la región con más denuncias por esta modalidad, seguida por Lambayeque y La Libertad. El hurto se distingue del robo porque implica la toma ilegal de un bien sin usar violencia directa.

🔴AGREDIDA MIENTRAS TRABAJABA

Una censista embarazada fue víctima de un violento asalto en la cuadra 10 de la calle Daniel Alcides Carrión, en el pueblo joven San Lorenzo, distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo. El delincuente la agredió físicamente y la derribó al piso para robarle sus pertenencias, antes de escapar junto a un cómplice que lo esperaba en un mototaxi. Testigos indicaron que la víctima gritó pidiendo auxilio, lo que alarmó a los vecinos, quienes denunciaron que en la zona casi no hay presencia policial.