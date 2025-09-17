En el Semáforo de este miércoles 17 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la economía peruana creció 3,41% en julio, consolidando 16 meses de expansión impulsada por pesca, agropecuario y construcción. Segundo, Trump demandó por US$15.000 millones a “The New York Times” por difamación, escalando su intimidación contra el periodismo independiente. Finalmente, Luis Enrique Collantes fue asesinado a balazos en su mototaxi en el Callao, revelando la normalización de la violencia urbana que requiere estrategias efectivas contra organizaciones criminales.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢 CONTINÚA LA RECUPERACIOÓN

La economía peruana registró un crecimiento de 3,41% en julio, consolidando 16 meses consecutivos de expansión. Este resultado refleja la recuperación impulsada por sectores como pesca ( 34,85%), agropecuario ( 8,49%) y construcción ( 5,03%). La recuperación se sustenta en factores estructurales: fortalecimiento de la demanda interna, crecimiento de exportaciones y mejora de expectativas empresariales. Esta trayectoria positiva posiciona al país para cerrar el 2025 con crecimiento económico.

🔴 AMENAZA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, presentó una demanda por US$15.000 millones contra “The New York Times” por presunta difamación, consolidando su patrón de hostigamiento judicial contra medios críticos. Esta acción constituye una escalada grave en la intimidación del Gobierno Estadounidense contra el periodismo independiente y la libertad de expresión. Trump utiliza la demanda como arma política para silenciar voces críticas, estableciendo un precedente peligroso.

🔴A SANGRE FRÍA

Luis Enrique Collantes fue asesinado la madrugada de ayer a balazos dentro de su mototaxi en plena vía del Callao, atado de pies y manos por sicarios. Este crimen a sangre fría revela la normalización de la violencia urbana en una de las jurisdicciones más peligrosas del país. Las autoridades deben abandonar medidas que no están funcionando e implementar estrategias efectivas contra las organizaciones criminales que aterrorizan a trabajadores honestos, porque cada día perdido significa más vidas inocentes perdidas.