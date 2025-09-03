En el Semáforo de este miércoles 3 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el 12 y 13 de setiembre la selección peruana de tenis jugará Copa Davis contra Portugal en el Lawn Tennis Club. Segundo, los partidos políticos elegirán candidatos para 2026 mediante delegados en lugar de voto universal. Finalmente, Contraloría encontró irregularidades en obra municipal de Marcona que costó S/1,7 millones.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢EQUIPO CONFIRMADO PARA LA COPA DAVIS

El viernes 12 y sábado 13 de setiembre se jugará en el Lawn Tennis Club la serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. En esta ocasión, la escuadra peruana capitaneada un año más por Lucho Horna y conformada por la primera raqueta nacional Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas y Alexander Merino se enfrentará al equipo de Portugal. Este evento será una gran oportunidad para seguir alentando el deporte local. Las entradas ya están a la venta online. ¡Vamos, muchachos!

🔴NO HABRÁ VOTO UNIVERSAL EN LOS PARTIDOS

La mayoría de partidos y alianzas que participarán en las elecciones generales del 2026 descartaron la elección de sus candidatos presidenciales y parlamentarios por voto universal. En su lugar, optaron por un sistema mucho más cerrado: la elección a través de delegados. Analistas políticos consultados por este Diario destacaron que la elección mediante delegados abre la puerta para que las élites partidarias decidan los candidatos a su conveniencia, sin necesidad de someterse al debate o al voto mayoritario de la militancia.

🔴EL DESPACHO MUNICIPAL DE MARCONA

El jueves 21 de agosto, personal de la Contraloría General de la República llegó a la Municipalidad Distrital de Marcona (Nasca, Ica) para inspeccionar el estado de la remodelación de la oficina administrativa y sala de usos múltiples del recinto edilicio. En la obra, por la que la administración de Joel Rosales Pacheco pagó más de S/1,7 millones provenientes de fondos públicos, el órgano de control encontró elementos que no correspondían, entre ellos una cama de tamaño king, cuadros decorativos y cajoneras.