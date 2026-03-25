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Perú enviará 141 deportistas a los Juegos Suramericanos de la Juventud, declaran en emergencia vía Los Libertadores y Senamhi alerta por nevdas en la sierra del país

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 25 de marzo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En el Semáforo de este miércoles 25 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Perú participará con 141 deportistas de 18 disciplinas en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud en Ciudad de Panamá; segundo, el Ejecutivo declaró en emergencia el transporte en la vía Los Libertadores (Pisco-Ayacucho) tras el paro de transportistas y el accidente vehicular donde falleció el candidato Napoleón Becerra; finalmente, el Senamhi advierte que entre hoy y mañana habrá lluvias moderadas a fuertes en el centro y sur de la sierra.

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