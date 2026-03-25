Perú enviará 141 deportistas a los Juegos Suramericanos de la Juventud, declaran en emergencia vía Los Libertadores y Senamhi alerta por nevdas en la sierra del país

En el Semáforo de este miércoles 25 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Perú participará con 141 deportistas de 18 disciplinas en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud en Ciudad de Panamá; segundo, el Ejecutivo declaró en emergencia el transporte en la vía Los Libertadores (Pisco-Ayacucho) tras el paro de transportistas y el accidente vehicular donde falleció el candidato Napoleón Becerra; finalmente, el Senamhi advierte que entre hoy y mañana habrá lluvias moderadas a fuertes en el centro y sur de la sierra.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El gran equipo peruano a los Juegos Suramericanos de la Juventud

Perú participará con un nutrido equipo en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, certamen que se disputará entre el 12 y 25 de abril en Ciudad de Panamá, la capital del país centroamericano. Son 141 deportistas de 18 disciplinas los que irán al evento. Hay equipos de atletismo, lucha, béisbol, pesas, deportes acuáticos, entre otros. En la delegación de atletas nacionales (que tienen entre 15 y 17 años) está Catalina Zariquiey, actual subcampeona mundial junior de la WSL de surf.

🟡Medida del gobierno en la vía Los Libertadores

El Ejecutivo declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en un tramo de la vía Los Libertadores (Ruta Nacional PE-28A) que va desde Pisco (Ica) hasta Ayacucho. La medida se da después de que la Asociación de Transportistas de Carga Pesada de Ayacucho anunciara un paro indefinido por el pésimo estado de la vía y de que fuera bloqueada en Huancavelica. En esta carretera, la semana pasada falleció el candidato presidencial Napoleón Becerra cuando el vehículo en el que viajaba se volcó.

🔴Precipitaciones en el centro y sur de la sierra

Las precipitaciones siguen afectando distintas zonas del país. De acuerdo con un reporte del Senamhi, entre hoy y mañana es muy probable que haya precipitaciones de nieve, granizo y lluvias de moderada a fuerte intensidad en localidades del centro y sur de la sierra. Se espera granizo en zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en localidades que superan los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.