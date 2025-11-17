¿El continuismo vencerá?

Tres de los cinco candidatos presidenciales para las elecciones del 2026 con mayor intención de voto según la encuesta nacional de Ipsos de noviembre, tienen bancadas en el criticado Congreso actual: Rafael López Aliaga (9%), Keiko Fujimori (8%) y César Acuña (3%). Más aún, el papel de todos ellos resultó fundamental para la coalición que sostuvo en su puesto a la expresidenta Dina Boluarte.

Si bien la visibilidad pública de Rafael López Aliaga estuvo concentrada en su gestión municipal como alcalde de Lima, y aunque Keiko Fujimori y César Acuña no han ejercido como parlamentarios en este período, sus respectivas bancadas han sido protagónicas tanto en la conducción del Congreso como en el malhadado rumbo que ha sufrido el país en los últimos años.

La escasa o nula presencia político-mediática que tiene hasta ahora la gran mayoría de candidatos que se estrenan en las lides presidenciales es congruente con la baja intención de voto a su favor. Para entrar en el calor electoral los candidatos opositores o alternativos a la coalición gobernante requieren imponer nuevos temas en el debate, y encontrar nuevos ángulos y perspectivas en relación con propuestas ya lanzadas por los tres candidatos oficialistas.

López Aliaga, Fujimori y Acuña se sienten cómodos discutiendo sobre seguridad y, sobre todo, planteando “mano dura” como la única y exclusiva respuesta al grave problema de los poderes ilegales que aqueja al país y a la región. Es probable que haya una disputa entre ellos –y quizás algunos otros– por determinar quién es más radical.

La lucha contra los negocios ilegales y la delincuencia es un desafío clave; pero para sopesar su complejidad basta con observar la historia de la confrontación con estos poderes en México, Colombia o Ecuador. Una clave a la vista es que no se pueden obtener logros en este ámbito sin tener éxitos en la lucha contra la corrupción que corroe al Estado, debilita las instituciones e impide vencer a mafias que mueven millones de dólares.

Algo más importante aún: la agenda electoral debe abordar cómo reducir la pobreza, considerando que hay casi un 28% de pobreza monetaria en el país, y preocuparse por cómo se va a proveer, de una vez por todas, de servicios de agua potable, salud primaria y educación básica de superior calidad al muy amplio margen de la población aún carente. Porque, además, ya se sabe que, a la larga, estos objetivos forman parte también de una estrategia de seguridad ciudadana.