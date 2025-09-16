En el Semáforo de este martes 16 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: la selección peruana de tabla obtuvo el subcampeonato mundial por equipos en el ISA World Surfing Games 2025, que se llevó a cabo en El Salvador. El segundo, cuatro detenidos como parte de un megaoperativo para desarticular a la organización criminal Los Occidentales-DESA, que extorsionaba a compañías de transporte, militan en partidos políticos. Por último, el 30% de los autos no cuenta con SOAT, mientras que en el caso de las motocicletas la cifra se eleva hasta el 70%, según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢 PERÚ, SUBCAMPEÓN MUNDIAL POR EQUIPOS

La selección peruana de tabla nos dio una nueva alegría el fin de semana pasado: logró el subcampeonato mundial por equipos en el ISA World Surfing Games 2025, que se disputó en El Salvador. El equipo nacional obtuvo la medalla de plata, ya que sus seis integrantes llegaron a las instancias finales: Arena Rodríguez, Daniella Rosas, Sol Aguirre, Lucas Pérez del Solar, Lucca Mesinas y Alonso Correa. De ellos, Arena Rodríguez también luchó por una medalla individual en la última jornada (terminó cuarta).

🔴 ACUSADOS DE EXTORSIÓN ESTÁN AFILIADOS A PARTIDOS

Cuatro detenidos en un megaoperativo para desarticular a la banda criminal Los Occidentales-DESA, que extorsionaba a empresas de transporte, militan en partidos políticos, como reveló la Unidad de Investigación de El Comercio. Los implicados son Mauricio Vivanco Estela, afiliado a Acción Popular; Edelina Guzmán Gómez, en Cooperación Popular; Sarina Montalván Flores, en Integridad Democrática; y Arnold Walky Calampa, en el Partido por el Entendimiento, Recuperación y la Unificación del Perú.

🔴GRAN RIESGO POR AUTOS Y MOTOS QUE NO TIENEN SOAT

Un enorme problema en el tránsito del país son los vehículos que circulan sin SOAT. Actualmente, el 30% de los autos no cuenta con el seguro obligatorio, mientras que en el caso de las motocicletas la cifra se eleva hasta el 70%, según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Solo en Lima, 668 mil autos recorrerían las calles sin el seguro. En Arequipa, serían 80 mil. Respecto a las motos y trimotos, en el país habría poco más de dos millones que no tendrían protección alguna.