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Perú Mucho Gusto celebra la gastronomía, alertan por violencia escolar y riesgos viales

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 30 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Feria Perú Mucho Gusto inicia el 30 de octubre. (Foto: Difusión)
    Feria Perú Mucho Gusto inicia el 30 de octubre. (Foto: Difusión)
    / Promperú

    En el Semáforo de este viernes 30 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la feria gastronómica Perú Mucho Gusto reúne sabores y tradiciones de las 25 regiones del país. Segundo, un nuevo caso de presunta violencia sexual escolar en San Borja evidencia la urgencia de reforzar la prevención y los protocolos de protección en los colegios. Finalmente, los separadores deteriorados en las panamericanas Norte y Sur ponen en riesgo a los conductores y revelan deficiencias en la gestión y fiscalización del tránsito.

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