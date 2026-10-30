Perú Mucho Gusto celebra la gastronomía, alertan por violencia escolar y riesgos viales

En el Semáforo de este viernes 30 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la feria gastronómica Perú Mucho Gusto reúne sabores y tradiciones de las 25 regiones del país. Segundo, un nuevo caso de presunta violencia sexual escolar en San Borja evidencia la urgencia de reforzar la prevención y los protocolos de protección en los colegios. Finalmente, los separadores deteriorados en las panamericanas Norte y Sur ponen en riesgo a los conductores y revelan deficiencias en la gestión y fiscalización del tránsito.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Feria gastronómica reúne sabores y tradiciones del Perú

Perú Mucho Gusto reúne a 145 expositores de las 25 regiones del país desde hoy hasta el 1 de noviembre. Organizada por Prom-Perú, la feria ofrecerá platos, bebidas, técnicas ancestrales y talleres gratuitos en la Costa Verde de Magdalena del Mar. La propuesta promueve el reconocimiento de nuestra tan importante expresión cultural, como lo es la gastronomía, y se espera que más iniciativas de su tipo lleguen este año.

🟢Nuevo caso de agresión escolar evidencia fallas en prevención

Tras la indignación ciudadana y el debate por el caso del Liceo Naval, un nuevo episodio de presunta violencia sexual escolar vuelve a encender las alarmas. En San Borja, cuatro estudiantes de cuarto de secundaria son investigados por presuntos tocamientos indebidos contra un compañero en el colegio Romeo Luna Victoria, durante una clase de religión. La reiteración de estas denuncias evidencia la urgencia de reforzar la prevención y los protocolos de protección en los colegios.

🔴Separadores deteriorados en medio del tráfico en Lima

Los separadores de carril instalados en las panamericanas Norte y Sur están deteriorados y algunos permanecen desprendidos sobre la pista, lo que representa un riesgo para los conductores. En comunicación con El Comercio, expertos cuestionan la falta de planificación, señalización y estudios técnicos, mientras la Municipalidad de Lima guarda silencio. La comuna cuenta con S/2,29 millones para mejorar la gestión del tránsito, pero solo ha ejecutado S/200 mil. Debe haber mayor supervisión de obras viales y recursos públicos.