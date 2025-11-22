Perú plantea un nuevo enfoque para la rehabilitación minera

Tras tres días, 18, 19 y 20 de noviembre, de debates técnicos, propuestas multisectoriales y mesas especializadas, el II Simposio Internacional de Pasivos Ambientales y Cierre de Minas, realizado en el local del Colegio de Ingenieros-Lima, culminó con un llamado a replantear por completo el modelo peruano de cierre y rehabilitación minera. El encuentro reunió a autoridades, expertos nacionales e internacionales, representantes del sector público y privado, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

Durante la sesión de clausura, los organizadores destacaron la necesidad de abandonar enfoques rígidos y avanzar hacia una gestión más flexible, basada en evidencia técnica y en una articulación más estrecha entre instituciones. Los comités técnicos de Legislación, Innovación y Rehabilitación Minera, coordinados con el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), presentaron una serie de conclusiones y propuestas encaminadas a fortalecer la gestión de pasivos ambientales.

1. Hacia un nuevo marco legislativo para la rehabilitación minera

Los especialistas plantearon la necesidad de superar el concepto tradicional de “cierre final”, considerado hoy una meta poco realista debido a la naturaleza dinámica de las operaciones mineras. En su lugar, propusieron modelos de mejora progresiva que reduzcan la incertidumbre regulatoria y promuevan inversiones responsables que posicionen al país como un referente global en rehabilitación minera.

2. Inventario actualizado y un Mapa Nacional del Potencial de Rehabilitación

Otra propuesta clave fue la elaboración de un inventario actualizado de pasivos, relaveras y desmontes, elaborado de manera coordinada entre el CIP, INGEMMET, el Ministerio de Energía y Minas y Activos Mineros. A este inventario se sumaría una herramienta técnica que visibilice el potencial económico y de rehabilitación de cada sitio, facilitando la toma de decisiones y la captación de inversiones.

3. Reformas en garantías, sanciones y fiscalización

Los participantes advirtieron que el actual sistema de garantías de cierre —establecido en el DS 006-2025-EM— genera distorsiones e incentivos contrarios a los objetivos de cierre progresivo. Propusieron revisar el marco para hacerlo más proporcional, viable y orientado a la seguridad jurídica, además de flexibilizar exigencias técnicas como las ingenierías de detalle en etapas tempranas.

4. Incentivos para la remediación y la rehabilitación

Se planteó que las empresas que ejecutan rehabilitaciones voluntarias no deberían ser sujetas a sanciones de OEFA, sino recibir incentivos para mejorar los estándares de cierre. Asimismo, se propuso destinar el 0.05% del Canon Minero a proyectos de rehabilitación.

5. Predictibilidad en la emisión de certificados de cierre

Para acelerar la aprobación de cierres de minas, el Simposio sugirió implementar el silencio administrativo positivo y crear un arbitraje técnico independiente como última instancia. Con ello —indicaron— se abriría la puerta a mecanismos como las Obras por Impuestos aplicadas a proyectos de cierre.

6. Aprovechamiento económico de residuos mineros

Relaveras y desmontes con potencial económico podrían ser promovidos como proyectos de inversión mediante PROINVERSIÓN, transformando pasivos en oportunidades de desarrollo y generación de empleo.

7. Proyectos emblemáticos post-mineros

Una de las iniciativas más destacadas fue la propuesta de declarar la zona de Santa Bárbara (Huancavelica) como Ciudad Turística Nacional, convirtiéndola en un modelo de revitalización post-minera que articule patrimonio, turismo y remediación ambiental.

8. Respuesta frente a la minería ilegal e informal

Los participantes también alertaron sobre el incremento de pasivos generados por minería ilegal e informal. Propusieron una acción conjunta entre OEFA, OSINERGMIN, MINEM y gobiernos regionales, así como la obligatoriedad del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para proteger a todos los trabajadores que realizan trabajo minero.

9. Fortalecer el enfoque social en el cierre de minas

El Simposio subrayó que la dimensión social debe ser el eje del cierre y la transición post-minera, integrando empleo local, nuevos usos del territorio, turismo y actividades sostenibles.

10. Incentivos tributarios

Finalmente, se planteó crear un mecanismo que permita considerar los costos de cierre como gastos deducibles del impuesto a la renta, mediante instrumentos similares a los CIPRL utilizados en obras por impuestos.

Una agenda nacional pendiente

Las conclusiones presentadas representan —según el Comité Organizador— un consenso técnico y multisectorial que el Colegio de Ingenieros del Perú debería liderar como parte de una agenda nacional para posicionar la rehabilitación minera como una herramienta clave del desarrollo sostenible.

El Simposio cerró con una reflexión que buscó marcar el tono de esta nueva visión:

“No somos la etapa final del cierre. Somos el inicio de nuevos futuros posibles.”