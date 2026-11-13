El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Perú resalta en el Mundial de Surf, la construcción crecería en el país, y Piura sigue vulnerable

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 13 de noviembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    (Foto referencial: EFE)
    (Foto referencial: EFE)

    En el Semáforo de este viernes 13 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la destacada participación de Perú en el Mundial de Surf de Punta Rocas. Segundo, las perspectivas de crecimiento del sector construcción, que podría cerrar el año con un avance del 10%, pero enfrentaría dificultades por el Fenómeno de El Niño (FEN) en el 2027. Finalmente, la vulnerabilidad de Piura ante posibles inundaciones por la falta de obras preventivas frente al FEN.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?