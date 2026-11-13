Perú resalta en el Mundial de Surf, la construcción crecería en el país, y Piura sigue vulnerable

En el Semáforo de este viernes 13 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la destacada participación de Perú en el Mundial de Surf de Punta Rocas. Segundo, las perspectivas de crecimiento del sector construcción, que podría cerrar el año con un avance del 10%, pero enfrentaría dificultades por el Fenómeno de El Niño (FEN) en el 2027. Finalmente, la vulnerabilidad de Piura ante posibles inundaciones por la falta de obras preventivas frente al FEN.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Perú queda invicto en histórico Mundial de Surf

Perú se convirtió en el único país con sus seis surfistas en competencia en la ronda cuatro del ISA World Surfing Games Punta Rocas 2026. El resultado se alcanzó en una jornada marcada también por el aliento de una hinchada numerosa, la Blanquirroja, que llevó bombos y trompetas a las tribunas. El campeonato, que reúne a deportistas de más de 50 países, culminará este domingo 15 de noviembre en Punta Rocas.

🟡Construcción crecería 10% pero El Niño frenaría su avance

El sector construcción cerraría el 2026 con un crecimiento cercano al 10%, pero afrontaría un primer semestre del 2027 marcado por las interrupciones que ocasionaría el fenómeno de El Niño. Aunque las empresas mantienen sus planes de inversión y nuevos proyectos, las lluvias podrían paralizar obras, encarecer materiales y retrasar su ejecución. Macroconsult y la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura prevén una recuperación progresiva desde mayo. El panorama revela un sector dinámico, pero condicionado por la incertidumbre.

🔴Piura sigue expuesta a inundaciones ante el FEN

El río Piura continúa siendo una amenaza para la población ante la llegada del fenómeno de El Niño (FEN). Especialistas del Colegio de Ingenieros advierten que los diques, particularmente en el sector La Mariposa, no soportarían caudales superiores a los 3.600 metros cúbicos por segundo, previstos para marzo del 2027. La sedimentación ha reducido la capacidad del cauce y persisten otros puntos vulnerables. La falta de obras preventivas evidencia que Piura sigue sin estar preparada para otra emergencia.