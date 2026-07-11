Perú será sede del 50 Best Restaurants, mujeres protegen bofedales en Arequipa y mortandad de aves en Chilca genera preocupación

En el Semáforo de este sábado 11 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Perú será sede de The World’s 50 Best Restaurants, hecho que reforzará su prestigio gastronómico y atraerá turismo. Segundo, en Chalhuanca, mujeres protegen bofedales y crían alpacas frente al cambio climático. Finalmente, en Chilca, la muerte de aves marinas por el calentamiento del mar alerta sobre el impacto de El Niño en el ambiente y la pesca.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UN MÉRITO A NUESTRA GASTRONOMÍA

El Perú fue elegido por primera vez sede de The World’s 50 Best Restaurants, considerada la ceremonia más importante de la gastronomía mundial. El evento reunirá en Lima a chefs, expertos y medios especializados de distintos países, consolidando al país como referente culinario internacional. La designación impulsará el turismo gastronómico y la economía local, además de fortalecer la proyección global de la cocina peruana tras los recientes reconocimientos obtenidos por restaurantes nacionales como Maido y Central.

🟢LAS MUJERES PROTECTORAS

En Chalhuanca, Arequipa, las mujeres lideran la conservación de los bofedales y la crianza de alpacas frente al avance del cambio climático y la migración de los hombres en busca de trabajo. A más de 4.000 metros de altura, estas familias protegen ecosistemas claves para el abastecimiento de agua y sostienen una actividad ancestral cada vez más amenazada por la sequía y las temperaturas extremas, demostrando que preservar la puna también es una forma de asegurar el futuro del país.

🔴ALARMA EN CHILCA

Decenas de pelícanos, piqueros y pingüinos de Humboldt fueron hallados muertos en playas de Chilca, en Cañete, en un fenómeno que especialistas atribuyen a los primeros efectos del fenómeno de El Niño. El incremento de la temperatura del mar habría reducido la disponibilidad de peces, lo que ocasionó la muerte por inanición de estas especies. Las autoridades realizan monitoreos para evaluar el impacto ambiental, mientras pescadores advierten que la disminución de cardúmenes también afecta gravemente su actividad económica.