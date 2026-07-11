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Perú será sede del 50 Best Restaurants, mujeres protegen bofedales en Arequipa y mortandad de aves en Chilca genera preocupación

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 11 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Kjolle, Mérito y Cosme entre los diez mejores de América Latina en 2025.
    Kjolle, Mérito y Cosme entre los diez mejores de América Latina en 2025.
    / Latin America's 50 Best Restaurants 2025

    En el Semáforo de este sábado 11 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Perú será sede de The World’s 50 Best Restaurants, hecho que reforzará su prestigio gastronómico y atraerá turismo. Segundo, en Chalhuanca, mujeres protegen bofedales y crían alpacas frente al cambio climático. Finalmente, en Chilca, la muerte de aves marinas por el calentamiento del mar alerta sobre el impacto de El Niño en el ambiente y la pesca.

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