En el Semáforo de este miércoles 18 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el triunfo de la fondista peruana Verónica Huacasi en México, donde conquistó su segunda medalla de oro internacional del año. Segundo, la persistente brecha de acceso al agua potable en el país, con 3,3 millones de personas sin servicio y cientos de obras paralizadas. Finalmente, la alerta roja en el río Tumbes por las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que dejaron a unas 1.500 personas aisladas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Verónica Huacasi conquista el oro en México

La fondista peruana Verónica Huacasi ganó los 10 kilómetros de la Carrera Internacional Marathon TV México 2026, disputada en San Luis Potosí, con un tiempo de 34 minutos y ocho segundos. La atleta de 22 años superó a competidoras locales y sumó su quinta medalla internacional del año, la segunda de oro. Su triunfo confirma su buen momento y respalda el trabajo del Programa Lima 2027 del IPD, que busca fortalecer a los atletas nacionales rumbo a los próximos Juegos Panamericanos.

🟢Agua potable: una brecha que el país no cierra

La brecha de acceso al agua potable sigue prácticamente estancada: 3,3 millones de peruanos carecen de este servicio y, entre el 2015 y 2025, la cobertura apenas aumentó 2,2 puntos porcentuales. A esta situación se suman 334 proyectos de agua paralizados o retrasados, valorizados en casi S/6.000 millones; 198 ni siquiera tienen presupuesto asignado para el 2026. La demora es especialmente preocupante ante los efectos del fenómeno de El Niño.

🔴Río Tumbes en alerta por lluvias intensas

El río Tumbes alcanzó el umbral rojo de alerta hidrológica tras registrar caudales superiores a los niveles de riesgo por las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. En San Jacinto, el caudal llegó a 1.188,80 metros cúbicos por segundo, mientras la activación de la quebrada Casitas-Bocatán afectó a 10 centros poblados y dejó aisladas a unas 1.500 personas. Aunque se activaron protocolos de emergencia, la situación evidencia la vulnerabilidad de las poblaciones ribereñas ante lluvias cada vez más intensas.