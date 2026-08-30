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Petro-Perú reorganiza gerencias, Ignacio Buse conquista Winston-Salem y asesinan a dirigente de olla común en San Juan de Miraflores

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 30 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Ignacio Buse (@atptour)
    Ignacio Buse (@atptour)

    En el Semáforo de este domingo 30 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el directorio de Petro-Perú, encabezado por Oliver Stark, avanza con una reorganización que removió 14 gerencias para recuperar la confianza de los inversionistas. Segundo, Ignacio Buse ganó el ATP 250 de Winston-Salem como el campeón más joven del torneo antes de debutar en el US Open. Finalmente, el asesinato de Betzy Mallma, dirigente de una olla común en San Juan de Miraflores, reaviva la alerta por la inseguridad y la desprotección de líderes sociales.

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