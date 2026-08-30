Petro-Perú reorganiza gerencias, Ignacio Buse conquista Winston-Salem y asesinan a dirigente de olla común en San Juan de Miraflores

En el Semáforo de este domingo 30 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el directorio de Petro-Perú, encabezado por Oliver Stark, avanza con una reorganización que removió 14 gerencias para recuperar la confianza de los inversionistas. Segundo, Ignacio Buse ganó el ATP 250 de Winston-Salem como el campeón más joven del torneo antes de debutar en el US Open. Finalmente, el asesinato de Betzy Mallma, dirigente de una olla común en San Juan de Miraflores, reaviva la alerta por la inseguridad y la desprotección de líderes sociales.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Ordenando la casa

El nuevo directorio de Petro-Perú liderado por Oliver Stark avanza con decisión al remover 14 gerencias en dos semanas, reemplazándolas por funcionarios comprometidos con la reorganización que impulsa Pro Inversión en Petro-Perú. Esta limpieza institucional es necesaria para recuperar la confianza de inversionistas. El Gobierno debe comprometerse a sostener este proceso para que la petrolera estatal deje atrás los malos manejos y sea una empresa eficiente, creíble y sostenible en el largo plazo.

🟢Buse hace historia en ATP 250 de Winston-Salem

Ignacio Buse conquistó el título del ATP 250 de Winston-Salem al vencer 6-3 y 6-2 al británico Arthur Fery, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia del torneo y sumando su segundo título ATP tras Hamburgo. Este logro llega justo antes de su debut en el US Open, la vitrina más importante del circuito, y confirma que el tenis peruano vive un momento de proyección genuina. El país debe respaldar más a sus deportistas para que no sea una excepción y celebrar estos títulos se convierta en costumbre.

🔴Un crimen que exige una respuesta inmediata

El asesinato de Betzy Mallma Sarmiento, presidenta de una olla común en San Juan de Miraflores, ocurrido frente a menores y sin presencia policial, revela el colapso de la seguridad ciudadana en Lima. Sicarios en moto dispararon siete veces contra una dirigente cuya labor era alimentar a familias vulnerables y que deja cuatro huérfanos. Las autoridades no pueden seguir reaccionando tras cada tragedia; urge presencia policial efectiva y protección para líderes sociales.