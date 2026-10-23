Piccolo Clemente hace historia, jóvenes pianistas destacan y Pataz sigue bajo fuego

En el Semáforo de este viernes 23 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el cuarto título mundial de longboard de Piccolo Clemente. Segundo, el destacado desempeño de cuatro jóvenes pianistas peruanos en un concurso nacional. Finalmente, la violencia persistente en Pataz, donde los asesinatos y la escasez de recursos policiales evidencian las limitaciones de la respuesta estatal frente a la minería ilegal.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Piccolo Clemente conquista cuarto título Mundial de Longboard

A sus 44 años, el peruano Piccolo Clemente conquistó su cuarto título mundial de longboard al ganar la medalla de oro en el campeonato de la ISA, disputado en El Salvador. El deportista de Huanchaco se impuso ante rivales de Estados Unidos, Francia y Sudáfrica, y reafirmó su vigencia entre los mejores del mundo. Su triunfo es motivo de orgullo nacional y demuestra que la experiencia, la disciplina y la perseverancia pueden sostener una carrera deportiva de alto nivel.

🟢Jóvenes pianistas peruanos destacan en concurso nacional

Cuatro jóvenes pianistas de entre 14 y 16 años ocuparon cuatro de los cinco primeros puestos del Concurso Nacional de Piano, organizado por la Asociación Cultural Coppelius. José Vázquez obtuvo el primer lugar, seguido por Kendra Castillo; Hiram Reátegui quedó cuarto y Leonardo Flores, quinto. Los cuatro se forman en la Escuela de Música IBP y cuentan con experiencia internacional. Sus resultados evidencian el potencial del talento musical peruano y la importancia de fortalecer la formación artística desde edades tempranas.

🔴Pataz sigue bajo fuego pese a emergencia y operativos

Dos agentes de seguridad fueron asesinados en Pataz, apenas tres días después de la prórroga del estado de emergencia. La provincia de La Libertad cuenta con solo 121 policías y seis camionetas operativas, mientras persisten los ataques vinculados al escenario de violencia y minería ilegal. Aunque el Comando Unificado Pataz reportó miles de patrullajes y pérdidas millonarias para organizaciones criminales, los homicidios continúan. La situación evidencia las limitaciones de la respuesta estatal y la urgencia de fortalecer recursos y coordinación.