El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Piccolo Clemente hace historia, jóvenes pianistas destacan y Pataz sigue bajo fuego

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 23 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    El peruano Piccolo Clemente conquistó su cuarto título mundial de longboard al ganar la medalla de oro en el campeonato de la ISA World Longboard Championship 2026. (Foto: @fentasurfperu)
    El peruano Piccolo Clemente conquistó su cuarto título mundial de longboard al ganar la medalla de oro en el campeonato de la ISA World Longboard Championship 2026. (Foto: @fentasurfperu)

    En el Semáforo de este viernes 23 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el cuarto título mundial de longboard de Piccolo Clemente. Segundo, el destacado desempeño de cuatro jóvenes pianistas peruanos en un concurso nacional. Finalmente, la violencia persistente en Pataz, donde los asesinatos y la escasez de recursos policiales evidencian las limitaciones de la respuesta estatal frente a la minería ilegal.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?