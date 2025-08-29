Pintado para el cargo

En estos tiempos de oscuridad y corrupción, Juan José Santiváñez tiene el CV perfecto para ser ministro de Justicia y Derechos Humanos. Este incluye ser investigado por negociación incompatible, encubrimiento personal, omisión de consignar declaración y malversación de fondos; tener impedimento de salida del país; conocer las leguleyadas para no asistir a peritajes que confirman que mintió; y comprometerse con la protección del prófugo de la justicia menos buscado que se recuerde.

Todo esto empalidece con lo que se acaba de conocer. El Poder Judicial autorizó el allanamiento solicitado por la fiscalía de 14 inmuebles en Lima y Ayacucho, requeridos como consecuencia de una investigación policial/fiscal de varios meses, que pone a Santiváñez en el centro de diversos actos de corrupción en su gestión en Interior. Todavía es temprano para conocer todos los alcances de esta gravísima acusación, que contaría con evidencias bastante sólidas y que podría remecer el escenario político.

Quienes hemos estado en una lucha contra el crimen organizado sabemos que, para que la fiscalía consiga una autorización judicial de detención preliminar y/o allanamiento, se requiere no solo de individualización muy precisa de las razones de otorgarla para cada uno de los involucrados, sino también tiempo. No se pide por la mañana y te la dan por la noche.

Eso nos remite al pasado sábado por la tarde, en que súbita e inesperadamente se nombró a Santiváñez. Prefiero pensar que no ha sido así, pero algunos ya especulan sobre si alguna filtración de lo que se venía decidió o adelantó el nombramiento.

En todo caso, su retorno al Gabinete viene con fanfarrias inusuales. Eduardo Arana asistió a la asunción del cargo de Santiváñez, una formalidad sin mayor importancia a la que jamás van los primeros ministros.

Por si fuera poco, lo calificó como “uno de los [ministros] más expertos y valientes”, pero el elogiado le espetó en sus narices: “Limpiaré de caviares el ministerio”, un puñetazo directo al plexo de quien ostentó ese cargo por casi dos años y cuyo equipo seguía en funciones.

¿Por qué en Justicia? Pues para continuar lo que hizo en Interior, a saber, ejecutar las venganzas de la presidenta para quienes lo investigaron en la policía y atribuir al Ministerio Público la responsabilidad de todos los fracasos en la lucha contra el crimen.

Ahora deberá abocarse a lo que podríamos llamar “plan 29 de julio fuera de Barbadillo”. En otras palabras, garantizar la impunidad de Dina Boluarte en sus problemitas con la justicia y, de paso, hacer lo propio para los suyos que cada día andan más complicados.

Si alguien duda de su misión, el primer día en funciones sostuvo: “Hoy nos enfrentamos justamente al tiempo para liderar probablemente uno de los cambios más importantes en la justicia que el país va a tener”.

¿Los congresistas están indignados por el retorno de Santiváñez? No lo creo. La gran mayoría de ellos lo percibe funcional a sus necesidades; por cierto, las mismas de Dina.

Fue expectorado sí, pero no por el pecado de su fracaso, sino por el escándalo. Me refiero al brutal asesinato de Paul Flores, el ‘Ruso’, cantante de Armonía 10, tragedia que remeció al país y los obligó a censurarlo.

¿Qué pasará en octubre cuando los ministros que quieran postular tengan que renunciar? En cualquiera de las hipótesis sobre la oportunidad y razones de su nombramiento, no veo al personaje con vocación de inmolarse en el altar de los Boluarte. Más bien, y como le dijo al capitán ‘Culebra’ en sabroso diálogo, “para subir todo vale”. Siendo así, no es descabellado presumir que podría retomar sus aspiraciones congresales en búsqueda de una impunidad más duradera.