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Piura de luto por asesinato de alcalde; Buse llega a final ATP y Premios Somos 2026 abre votaciones

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 23 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Sicarios abatieron al alcalde Víctor Hugo Febre. Foto: difusión
    Sicarios abatieron al alcalde Víctor Hugo Febre. Foto: difusión

    En el Semáforo de este sábado 23 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse hizo historia al llegar a su primera final ATP en Hamburgo y quedar cerca del top 30 mundial. Segundo, los Premios Somos 2026 abrirán votaciones el 27 de mayo con 36 categorías para destacar lo mejor de la gastronomía peruana. Finalmente, Piura está de luto por el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre, crimen que desató duelo institucional y pedidos de investigación.

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