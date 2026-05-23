Piura de luto por asesinato de alcalde; Buse llega a final ATP y Premios Somos 2026 abre votaciones

En el Semáforo de este sábado 23 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse hizo historia al llegar a su primera final ATP en Hamburgo y quedar cerca del top 30 mundial. Segundo, los Premios Somos 2026 abrirán votaciones el 27 de mayo con 36 categorías para destacar lo mejor de la gastronomía peruana. Finalmente, Piura está de luto por el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre, crimen que desató duelo institucional y pedidos de investigación.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢YA HIZO HISTORIA

Ignacio Buse continúa acumulando hitos históricos para el tenis peruano. Siguiendo con la mejor semana de su carrera deportiva, logró alcanzar por primera vez una final ATP en el torneo de Hamburgo. La última aparición de un peruano en estas instancias había sido la de Lucho Horna en Viña del Mar 2007 (donde además salió campeón). Asimismo, Nacho se encuentra a pocos puestos de consagrarse dentro de los 30 mejores del mundo, una escalada rapidísima y en muy poco tiempo para la primera raqueta peruana.

🟢CUARTA EDICIÓN DE LOS PREMIOS SOMOS

Los Premios Somos 2026, organizados por El Comercio, iniciarán sus votaciones el 27 de mayo a través de su web. La cuarta edición contará con 36 categorías que reconocerán restaurantes, cafeterías, huariques y nuevas propuestas gastronómicas del Perú. Entre las novedades destacan premios al mejor restaurante coreano, cafetería de especialidad y restaurante peruano en el extranjero. Además del voto del público, un jurado especializado evaluará categorías especiales. La ceremonia se realizará nuevamente en el Museo Pedro de Osma, en Barranco.

🔴LUTO EN PIURA

El alcalde del distrito piurano de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, fue asesinado a balazos por sicarios mientras viajaba en una camioneta cerca del asentamiento humano San Sebastián. Según testigos, los atacantes lo persiguieron en motocicleta y dispararon varias veces contra el vehículo. El chofer resultó herido y fue trasladado a un hospital. Tras el crimen, la municipalidad declaró tres días de duelo institucional y diversas autoridades exigieron una investigación inmediata para capturar a los responsables.