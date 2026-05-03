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Plan B

“Con un combinado de segunda división de la izquierda peruana, Roberto Sánchez ha alcanzado la segunda minoría electoral a escala nacional”.

    Carlos Meléndez
    Por

    PhD en Ciencia Política

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    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza
    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza

    Roberto Sánchez era el plan B de Roberto Sánchez. Ser candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP) en las elecciones de este año no estaba entre sus cálculos. Sus limitaciones para ser cabeza de una unidad de izquierda le eran evidentes. Por eso, allá por el 2022, pensó que Antauro Humala, recién salido de prisión, sería una apuesta con más punche. Pero el traicionero papel que jugó en las protestas posteriores a la caída de Pedro Castillo desdibujó al etnocacerista ante el pueblo zurdo. Así que al huaralino no le quedó más remedio que irse acostumbrando a la idea de probarse el sombrero chotano.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.