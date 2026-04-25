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PNP desarticula a Los Chukis del Norte, Sunqu Crema brinda abrigo a niños vulnerables y menores estudian en la calle por colegio sin construir

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 25 de abril.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Sunqu Crema y su apoyo a niños.
    Sunqu Crema y su apoyo a niños.

    En el Semáforo de este sábado 25 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Policía desarticuló en Lima norte a la banda Los Chukis del Norte, que extorsionaba a comerciantes con cobros de hasta S/8 mil. Segundo, el colectivo de hinchas de la “U”, Sunqu Crema, cumplió más de 10 años ayudando a niños de zonas vulnerables con abrigo y apoyo. Finalmente, más de 150 estudiantes en Huaura reciben clases en la calle por la paralización de la obra de su colegio.

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