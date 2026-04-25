PNP desarticula a Los Chukis del Norte, Sunqu Crema brinda abrigo a niños vulnerables y menores estudian en la calle por colegio sin construir

En el Semáforo de este sábado 25 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Policía desarticuló en Lima norte a la banda Los Chukis del Norte, que extorsionaba a comerciantes con cobros de hasta S/8 mil. Segundo, el colectivo de hinchas de la “U”, Sunqu Crema, cumplió más de 10 años ayudando a niños de zonas vulnerables con abrigo y apoyo. Finalmente, más de 150 estudiantes en Huaura reciben clases en la calle por la paralización de la obra de su colegio.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢GOLPE AL CRIMEN ORGANIZADO

La Policía Nacional del Perú desarticuló la banda Los Chukis del Norte, dedicada a extorsionar a comerciantes en Lima norte. Cinco integrantes fueron detenidos, incluidos el cabecilla y su hijo. Exigían hasta S/8 mil como “vacuna”, amenazando a sus víctimas mediante mensajes y seguimiento. Operaban usando celulares y billeteras digitales para cobrar. En los allanamientos se incautaron teléfonos, tarjetas, municiones y droga. El cabecilla tenía antecedentes por tráfico ilícito de drogas.

🟢UN HINCHA QUE ABRIGA

El colectivo de hinchas de Universitario de Deportes llamado Sunqu Crema demuestra que la pasión por el fútbol puede convertirse en solidaridad. Desde hace más de diez años, organiza campañas para ayudar a niños de zonas vulnerables del Perú, especialmente en regiones afectadas por el frío extremo. A través de donaciones y viajes, los hinchas brindan abrigo y apoyo. Su labor refleja cómo el deporte fortalece la identidad, unión y compromiso social entre las personas.

🔴UN RETRASO PARA LA EDUCACIÓN

Más de 150 estudiantes en Huaura reciben clases en la calle debido al retraso en la construcción de su colegio. Padres y docentes denuncian que la obra lleva meses paralizada, lo que obliga a los alumnos a estudiar en condiciones precarias, expuestos al clima y sin infraestructura adecuada. La comunidad exige a las autoridades soluciones urgentes para garantizar una educación digna. Este problema refleja deficiencias en la gestión de proyectos educativos y afecta directamente el aprendizaje de los escolares.