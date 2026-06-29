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Pobreza de gestión

“La naturaleza no puede evitarse. La negligencia, sí”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza
    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza

    La tragedia ocurrida en Venezuela debería ser un llamado de atención para el Perú. Los desastres naturales no siempre avisan. Terremotos y tsunamis ocurren sin previo aviso. Pero otros sí son previsibles y, precisamente por eso, resultan aún más graves cuando nos encuentran desprevenidos.

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