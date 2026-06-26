Podcast facilita el acceso al derecho para personas con discapacidad, reabren acceso a la Vía Expresa y advierten por concesiones mineras en el río Nanay

En el Semáforo de este viernes 26 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, estudiantes de la PUCP crearon el podcast JustaMente para explicar derechos a personas con discapacidad y neurodivergentes. Segundo, la ATU reabrió el acceso a la Vía Expresa tras obras de conexión con la Línea 2. Finalmente, concesiones mineras en el río Nanay generan alarma por su impacto ambiental y hídrico.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢TENDIENDO PUENTES A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA

Tres estudiantes de Derecho de la PUCP crearon JustaMente, un podcast que busca acercar información legal a personas con discapacidad y neurodivergentes mediante un lenguaje sencillo y casos cotidianos. El proyecto nació tras ganar el concurso Desafío Pro Bono y cuenta con el apoyo de abogados especializados. A través de sus episodios, explican derechos relacionados con el trabajo, la educación, la autonomía y el acceso a la justicia, con el objetivo de que más personas conozcan y puedan ejercer plenamente sus derechos.

🟢REABRE EL ACCESO A LA VÍA EXPRESA

La ATU reabrió el acceso a la Vía Expresa Paseo de la República, a la altura de la Alameda Paseo de los Héroes Navales, luego de permanecer cerrado desde el 20 de mayo por las obras de conexión entre la línea 2 del metro de Lima y el Metropolitano. Los trabajos incluyeron la construcción de una pasarela y una galería subterránea que integrarán ambos sistemas de transporte. Con la reapertura, se restablece el tránsito habitual en sentido norte-sur para los vehículos particulares.

🔴PELIGROSA CONCESIÓN

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) admitió dos petitorios para concesiones mineras de oro en la cuenca del río Nanay, principal fuente de agua de Iquitos, pese a que un decreto supremo y una sentencia judicial suspenden nuevas actividades mineras en la zona. Especialistas y organizaciones ambientales alertan que la decisión podría favorecer la expansión de la minería ilegal y poner en riesgo el abastecimiento de agua potable, así como los ecosistemas y comunidades que dependen de este río amazónico.