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Podcast facilita el acceso al derecho para personas con discapacidad, reabren acceso a la Vía Expresa y advierten por concesiones mineras en el río Nanay

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 26 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Las dragas utilizadas para extraer oro de manera ilegal en los ríos están socavando la ribera del río Nanay. Foto: cortesía Ministerio Público de Perú para Mongabay Latam.
    Las dragas utilizadas para extraer oro de manera ilegal en los ríos están socavando la ribera del río Nanay. Foto: cortesía Ministerio Público de Perú para Mongabay Latam.

    En el Semáforo de este viernes 26 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, estudiantes de la PUCP crearon el podcast JustaMente para explicar derechos a personas con discapacidad y neurodivergentes. Segundo, la ATU reabrió el acceso a la Vía Expresa tras obras de conexión con la Línea 2. Finalmente, concesiones mineras en el río Nanay generan alarma por su impacto ambiental y hídrico.

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