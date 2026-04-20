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Política y economía en tres tiempos

“En caso de que pasen [a la segunda vuelta] dos de derechas, la tensión sobre la marcha de la economía [...] se diluirá hasta conocer más sobre el resultado final”.

    Elmer Cuba
    Por

    Economista y Socio de Macroconsult

    ecuba@macroconsult.pe

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    "[Para la segunda vuelta] se necesitan como mínimo unos tres debates sobre distintos temas, así como entre los diversos equipos técnicos que acompañan a cada candidato". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "[Para la segunda vuelta] se necesitan como mínimo unos tres debates sobre distintos temas, así como entre los diversos equipos técnicos que acompañan a cada candidato". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Primero, conocer al segundo finalista que acompañará a Keiko Fujimori en las elecciones del 7 de junio. Segundo, la campaña misma. Tercero, conocer al ganador.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.