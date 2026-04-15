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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

‘Polymarket’ legislativo

“[En el Senado] la clave estará en cuán dispuestos estarán Fuerza Popular y Renovación Popular a sentarse para consensuar una agenda”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Con una oferta electoral deficiente, es natural que se advierta una composición nada alentadora del Congreso 2026-2031. Las alertas se encienden principalmente por la conformación del Senado.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.