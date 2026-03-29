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Por estos sí

“A dos semanas de la elección, el Perú necesita discutir no solo quién debe quedar fuera, sino quién merece entrar”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

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    "Por eso, 'por estos sí' debería ser una necesidad republicana". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Por eso, 'por estos sí' debería ser una necesidad republicana". Ilustración: Giovanni Tazza

    En el Perú de hoy, hace falta una campaña menos satisfecha con el castigo y más ambiciosa con la esperanza. No otra pedagogía del veto. Hace falta, más bien, una campaña que diga “por estos sí”: por estos programas, por estos liderazgos, por estos políticos capaces de unir al país sin mentirle, de enfrentar el crimen sin entregarse al matonismo, de hablarles a las clases altas y bajas sin convertirlas en clientela.

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