Porras Barrenechea y la frontera con Colombia

En el 2011, se reeditó “Historia de los límites del Perú”, la obra de Raúl Porras Barrenechea cuya primera edición vio la luz en 1924 y la segunda, revisada y actualizada, en 1930.

La obra, como señala Fernando Schwalb en el prólogo de la edición del 2011, es un texto abreviado, claro y conciso que aborda con propiedad los principales aspectos de la problemática limítrofe del Perú y la realidad histórico-jurídica en la que se sustentan los derechos territoriales y limítrofes de nuestro país. Como en su momento dijera el expresidente José Luis Bustamante y Rivero, es una obra que nunca debe dejar de ser consultada.

Traigo a referencia el libro de Porras, pues explica que el retraso en la aprobación del Tratado Salomón-Lozano, firmado en 1922, estuvo motivado en el acceso al río Amazonas que se le daba a Colombia, cuando solo Brasil y el Perú eran condóminos, lo que generó la oposición de Brasil. Dicha objeción se levantó recién en 1925 cuando, por invitación de la Secretaría de Estado norteamericana, los representantes de Brasil, Colombia y el Perú firmaron un acta en Washington. En esta Brasil retiró su oposición al tratado a cambio de que Colombia le reconociese la propiedad de los territorios cedidos por el Perú a Brasil en 1851, y Colombia ratificó aquella cesión a cambio de que Brasil le reconociera la libre navegación en el Amazonas que, según el referido tratado de 1851, era exclusivo para el Perú y el Brasil.

Con el Tratado Salomón-Lozano, Colombia obtuvo como límite el Putumayo y un callejón directo que le dio acceso a la orilla izquierda del Amazonas. No se olviden de que las negociaciones con Colombia solo se inician en 1894, debido a que discutía con Ecuador el mismo territorio que disputaba al Perú. Las negociaciones tripartitas no dieron resultado y los intentos de colonización en las regiones del Caquetá y Putumayo produjeron choques armados, siendo el más notable el de la Pedrera, en 1911, en el que las fuerzas peruanas, al mando del teniente coronel Óscar R. Benavides, desalojaron una guarnición colombiana del Caquetá. Luego, entre 1912 y 1918, como relata Porras, Colombia y el Perú intentaron diversos arbitrajes sin llegar a ponerse de acuerdo sobre la persona del árbitro. Colombia quería que el árbitro fuese el Papa, mientras que el Perú planteó que fuera el Tribunal Internacional de La Haya o el presidente de la Confederación Suiza.

Así es como, luego de idas y venidas sin ponerse de acuerdo, se llega a un arreglo directo firmándose el 24 de marzo de 1922, en Lima, el tratado suscrito entre Alberto Salomón y Fabio Lozano, conocido como el Tratado Salomón-Lozano.

Como se sabe, Porras Barrenechea desempeñó luego un papel destacado como asesor de la delegación peruana que discutió en Río de Janeiro los términos del arreglo sobre la cuestión de Leticia (1933). Tiempo después, se dedicó a la investigación historiográfica en archivos y bibliotecas, especialmente en el Archivo de Indias, siendo designado ministro plenipotenciario y delegado permanente ante la Sociedad de Naciones.

En 1956 fue elegido senador, llegando a ocupar la presidencia interina de dicha Cámara a la muerte de José Gálvez Barrenechea, para más adelante desempeñarse como nuestro canciller entre 1958 y 1960, durante el segundo gobierno del presidente Prado.

La cancillería haría bien en reeditar la obra de Porras.