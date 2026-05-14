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Posicionamientos privados, públicos endoses

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Pero los endoses no son automáticos. De hecho, una encuesta de abril del IEP, concluida la primera vuelta, mostraba que, en ningún caso, la migración de votantes es uniforme". Composición e ilustración: El Comercio
    "Pero los endoses no son automáticos. De hecho, una encuesta de abril del IEP, concluida la primera vuelta, mostraba que, en ningún caso, la migración de votantes es uniforme". Composición e ilustración: El Comercio

    El “apoyo crítico”, mas no solicitado, que Primero la Gente anunció para Roberto Sánchez, la noche del martes, es el primero absolutamente transparentado en lo que va de la segunda vuelta. Se trata del endose de una agrupación que, al menos, supera una cifra entera (PLG tiene 3,41% de los votos válidos). Se sabe de algunas gestiones oficiosas de líderes de otras agrupaciones, aunque estas han actuado bajo reserva.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.