En el Semáforo de este martes 28 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el secretario del Tesoro estadounidense anunció un acuerdo preliminar con China para reducir la guerra comercial, descartando aranceles del 100% mientras Pekín pospuso restricciones a tierras raras. Segundo, el Ejército confirmó el fallecimiento del general Marco Marín Saldaña tras un accidente de helicóptero en Chagual, La Libertad. Finalmente, “Cuarto poder” reveló fotografías de la congresista Lucinda Vásquez recibiendo pedicure de su asesor en horario laboral, constituyendo presunto peculado.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 IMPORTANTE ACUERDO PARA LA ECONOMÍA MUNDIAL

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció un acuerdo preliminar con China para reducir la guerra comercial, previo a la cumbre Trump-Xi en Corea del Sur. Washington descartó imponer aranceles del 100% sobre productos chinos, mientras Pekín pospuso un año las restricciones a exportaciones de tierras raras. El pacto incluye la reanudación de compras agrícolas chinas y cooperación sobre TikTok. Esta noticia alivia tensiones entre las dos mayores economías globales.

🔴 LAMENTABLE ACCIDENTE

El Ejército confirmó el fallecimiento del general Marco Marín Saldaña, jefe del Comando Unificado de Pataz, tras un accidente durante el aterrizaje de un helicóptero MI-17 en Chagual, La Libertad. Según reportes preliminares, la hélice trasera impactó con un cerco metálico del helipuerto, generando fragmentos que hirieron mortalmente al general que lideraba operaciones contra la minería ilegal y el crimen organizado en esta zona. Lamentamos profundamente su pérdida y reconocemos su destacada trayectoria de servicio a la patria.

🔴 INACEPTABLE

El programa “Cuarto poder” reveló fotografías de la congresista Lucinda Vásquez recibiendo ‘pedicure’ de su asesor Edward Rengifo Pezo en horario laboral dentro de su despacho parlamentario. Las imágenes del 6 de noviembre del 2024 muestran al trabajador, sobrino nieto de la parlamentaria, cortándole las uñas de los pies mientras ella conversaba por teléfono. Además, otro asesor preparaba desayunos en su domicilio durante horas de trabajo. Este abuso de poder resulta grotesco e intolerable: constituye presunto peculado por usar recursos públicos en servicios personales.