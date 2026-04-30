Premio a deportistas mujeres, repudio a declaraciones de Balcázar y alarma por asesinato de excandidato en Trujillo

En el Semáforo de este jueves 30 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el premio Igualdad, Mujer y Deporte a 18 deportistas peruanas visibiliza el talento femenino. Segundo, las declaraciones del presidente Balcázar sobre los judíos y la Segunda Guerra Mundial son inaceptables, antisemitas y vergonzosas. Finalmente, el asesinato de Jorge Alcalde Alfaro en Trujillo refleja el grave avance de la criminalidad y exige una respuesta inmediata de las autoridades.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Importante premio para deportistas peruanas

La entrega de los premios Igualdad, Mujer y Deporte, que galardonó a 18 destacadas deportistas peruanas, es un paso necesario para visibilizar nuestro talento femenino. Es importante celebrar estos logros. Sin embargo, los aplausos no deben ocultar las enormes brechas estructurales vigentes. Este premio debe ser el impulso para verdaderos cambios, y no un simple triunfo puramente simbólico.

🔴Vergonzosas declaraciones presidenciales

Es inaceptable que el presidente Balcázar haya culpado en un discurso a los judíos de empujar a Alemania a la Segunda Guerra Mundial. Validar teorías antisemitas es una postura absurda e históricamente insostenible que ofende la memoria de millones de víctimas del nazismo. Las embajadas de Alemania e Israel actúan correctamente al exigir que el mandatario se retracte. Resulta vergonzoso que la máxima autoridad del país difunda discursos de odio.

🔴Sanguinario asesinato de excandidato

El cruel asesinato del excandidato al Senado Jorge Alcalde Alfaro, acribillado a plena luz del día en Trujillo con su mascota en brazos al subir a su vehículo, evidencia el desborde criminal en La Libertad. Este condenable atentado expone nuestra severa vulnerabilidad. Exigimos a las autoridades abandonar su inacción, investigar rigurosamente los móviles de este sanguinario crimen y capturar a los responsables. Urge tomar medidas drásticas inmediatas.