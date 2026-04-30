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Premio a deportistas mujeres, repudio a declaraciones de Balcázar y alarma por asesinato de excandidato en Trujillo

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 30 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En el Semáforo de este jueves 30 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el premio Igualdad, Mujer y Deporte a 18 deportistas peruanas visibiliza el talento femenino. Segundo, las declaraciones del presidente Balcázar sobre los judíos y la Segunda Guerra Mundial son inaceptables, antisemitas y vergonzosas. Finalmente, el asesinato de Jorge Alcalde Alfaro en Trujillo refleja el grave avance de la criminalidad y exige una respuesta inmediata de las autoridades.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.