Premios Luces 2026 superan los cien mil votos, implementan carril exclusivo en Av. Tomás Valle, Petro‑Perú recibe nuevo salvataje de S/500 millones

En el Semáforo de este jueves 19 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, los Premios Luces 2026 lograron un récord histórico de 100.000 votos, confirmando el gran interés por el talento nacional; segundo, la ATU habilitó un carril exclusivo en la avenida Tomás Valle para agilizar el transporte público; finalmente, el nuevo e irresponsable salvataje de S/500 millones a Petro-Perú castiga al contribuyente y desvía recursos esenciales, premiando una mala gestión estatal.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Récord de votantes en Premios Luces

La edición 2026 de los Premios Luces de El Comercio ha superado los 100.000 votos, una cifra récord que refleja el creciente interés del público por reconocer lo mejor del arte, la cultura y el entretenimiento nacional. Este resultado demuestra la conexión entre los creadores y sus audiencias, consolidando a los Premios Luces como una de las plataformas más representativas para destacar el talento peruano y celebrar el esfuerzo de quienes enriquecen nuestra escena cultural.

🟢Nuevo corredor exclusivo en Tomás Valle

La ATU implementó el primer carril exclusivo para buses en la avenida Tomás Valle, entre las avenidas Universitaria y Bertello, con el fin de agilizar el transporte público y reducir los tiempos de viaje. Esta medida beneficiará a miles de usuarios diarios y busca ordenar el tráfico en una de las vías más congestionadas del norte de Lima. Aunque es un avance necesario, su éxito dependerá del control efectivo y del respeto de los conductores particulares.

🔴Irresponsable salvataje

Otro rescate de S/500 millones a Petro-Perú, que ya acumula salvatajes por S/18.388 millones, confirma que el Estado ha convertido a la empresa petrolera en un pozo sin fondo de recursos públicos. Esta decisión es grave porque premia la mala gestión en una empresa estatal, y con ello se castiga al contribuyente, desviando dinero que debería ir a salud, educación o seguridad. Además, aumenta el riesgo fiscal y la deuda futura, deteriora la confianza y espanta inversión privada en el sector energético.