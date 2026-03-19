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Premios Luces 2026 superan los cien mil votos, implementan carril exclusivo en Av. Tomás Valle, Petro‑Perú recibe nuevo salvataje de S/500 millones

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 19 de marzo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    "No se privatiza, se fortalece", se lee en un nuevo logo de Petro-Perú compartido en la conferencia este martes 17 de marzo.
    "No se privatiza, se fortalece", se lee en un nuevo logo de Petro-Perú compartido en la conferencia este martes 17 de marzo.

    En el Semáforo de este jueves 19 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, los Premios Luces 2026 lograron un récord histórico de 100.000 votos, confirmando el gran interés por el talento nacional; segundo, la ATU habilitó un carril exclusivo en la avenida Tomás Valle para agilizar el transporte público; finalmente, el nuevo e irresponsable salvataje de S/500 millones a Petro-Perú castiga al contribuyente y desvía recursos esenciales, premiando una mala gestión estatal.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.