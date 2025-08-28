En el Semáforo de este jueves 28 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la última edición de los Premios Somos que se llevó a cabo el martes. Segundo, la ONPE puso una restricción positiva para las campañas electorales. Finalmente, continúa el respaldo a Juan José Santiváñez.





🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢LOS PREMIOS SOMOS CON EL VOTO DE LOS COMENSALES

La noche del martes se realizó la última edición de los Premios Somos, en los que se reconoció a lo mejor de la gastronomía peruana con el voto de los comensales. Para esta edición, que se llevó a cabo en el Museo Pedro de Osma de Barranco, más de 52.000 personas eligieron a los ganadores en las 39 categorías. Como cocinera del año se reconoció a Mayra Flores, del restaurante Shizen, mientras que Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, de Maido, fue elegido cocinero del año.

🟢CANDADO A CONTRATACIONES CON DINERO PÚBLICO

La Oficina Nacional de Procesos Electorales puso un candado para que los partidos políticos no puedan usar el dinero del financiamiento público directo para contratar los servicios de aquellos sentenciados por delitos ligados con el financiamiento de organizaciones políticas y falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio de la ONPE. Esta medida se hizo a través de una modificación del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

🔴 MANTENDRÁN OFICINA QUE SE CREÓ PARA SANTIVÁÑEZ

El primer ministro Eduardo Arana no solo respaldó el nombramiento del cuestionado Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, sino que señaló que la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, adscrita a la PCM y que Santiváñez dirigió, seguirá funcionando. Esta área, que le generaría al Estado un gasto de S/900.000 en salarios según “Cuarto poder”, en la práctica se creó para el ahora titular del Minjus luego de que el Congreso lo censurara como ministro del Interior.