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Premios Somos cierran votación este domingo, crisis en la PNP y grave infiltración de minería ilegal en el Ejército

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 25 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    (Foto: Joel Alonzo)
    (Foto: Joel Alonzo)

    En el Semáforo de este sábado 25 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, este domingo cierran las votaciones de los Premios Somos 2026, que celebran lo mejor de la gastronomía peruana. Segundo, urge una reforma policial tras la expulsión de más de mil agentes por faltas graves en 2025, una crisis que exige cambios del Mininter. Finalmente, es inadmisible que suboficiales del Ejército hayan apoyado a la minería ilegal en Madre de Dios, lo que demanda investigación y depuración.

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