Premios Somos cierran votación este domingo, crisis en la PNP y grave infiltración de minería ilegal en el Ejército

En el Semáforo de este sábado 25 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, este domingo cierran las votaciones de los Premios Somos 2026, que celebran lo mejor de la gastronomía peruana. Segundo, urge una reforma policial tras la expulsión de más de mil agentes por faltas graves en 2025, una crisis que exige cambios del Mininter. Finalmente, es inadmisible que suboficiales del Ejército hayan apoyado a la minería ilegal en Madre de Dios, lo que demanda investigación y depuración.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Vota y celebra lo mejor de la comida peruana

Este domingo cierran las votaciones de los Premios Somos 2026, y aún hay tiempo de reconocer a los mejores restaurantes, cafeterías, bares y chifas que alegran la mesa peruana. Con 37 categorías, nuevas incorporaciones como comida coreana y espacio para historias familiares en “La receta de mi abuela”, esta iniciativa celebra el talento y la creatividad gastronómica nacional. Vota, participa y honra con entusiasmo a quienes cocinan con oficio y cariño antes de que termine el plazo este domingo.

🔴Es necesaria una reforma policial

El hecho de que más de mil policías fueran expulsados en el 2025 por faltas graves, y uno de cada cinco retiros obedezca a infracciones serias según reveló un informe de ECData, confirma una crisis institucional que las autoridades no pueden minimizar. La confianza en la PNP cayó a su nivel más bajo desde el 2019, mientras la impunidad protege a mandos superiores y castiga a los rangos inferiores. El Mininter debe reformar el ingreso y el sistema disciplinario antes de que se erosione aún más la seguridad.

🔴Los tentáculos de la minería ilegal llegaron al Ejército

Es una vergüenza que suboficiales del Ejército hayan entrenado y abastecido con municiones a la seguridad armada de una organización minera ilegal en Madre de Dios. Mientras la violencia se multiplica en la región, la corrupción dentro de instituciones que deberían combatirla profundiza la impunidad. Las autoridades deben investigar estas redes, depurar sus filas y garantizar controles reales. Permitir que las FF.AA. fortalezcan al crimen organizado es inaceptable.