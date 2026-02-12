Primeras denuncias ciudadanas entregadas, Buse ganó en Buenos Aires y archivan denuncias contra Katy Ugarte por Caso ‘Mochasueldos’

En el Semáforo de este jueves 12 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: gracias a los reportes de sus lectores, El Comercio presentó ante la Sutrán las primeras 200 papeletas ciudadanas contra los invasores del carril de emergencias de la carretera Panamericana Sur, parte de la campaña #NoTePases. El segundo tema: el tenista peruano Ignacio Buse, en el puesto 96 del ránking ATP, ganó su primer partido en el ATP 250 de Buenos Aires. Por último: la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó las denuncias constitucionales contra Katy Ugarte, parlamentaria de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, por el presunto recorte de sueldo a trabajadores de su despacho, caso conocido como el de mochasueldos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Las primeras 200 denuncias ciudadanas entregadas

El Comercio presentó ante la Sutrán las primeras 200 papeletas ciudadanas contra los invasores del carril de emergencias de la carretera Panamericana Sur, las cuales serán convertidas en multas efectivas para estos infractores. Esto se da gracias a los reportes y videos que los lectores hicieron llegar al WhatsApp 937714189, como parte de la campaña #NoTePases. En dos años, por la campaña se va multando a más de mil choferes que usan la mencionada vía.

🟢 El primer triunfo de Ignacio Buse en Buenos Aires

El tenista peruano Ignacio Buse logró una gran victoria en su debut en el ATP 250 de Buenos Aires. En el partido remontó un resultado muy adverso, ya que en el segundo set caía 5-1 ante el italiano Francesco Passaro. Al final se llevó el triunfo con parciales 5-7, 7-5 y 6-4. Para ‘Nacho’, número 96 del ránking ATP, este fue su primer partido como singlista de la temporada (en la Copa Davis de hace unos días solo jugó dobles). Buse ahora enfrentará al argentino Sebastián Báez, puesto 34 del ránking ATP.

🔴 Archivan denuncias contra Katy Ugarte por Caso Mochasueldos

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó las denuncias constitucionales (acumuladas) contra la parlamentaria Katy Ugarte por el presunto recorte de sueldo a trabajadores de su despacho, caso conocido como el de mochasueldos. En la sesión en la que se vio el caso de la legisladora de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, siete congresistas votaron a favor del archivamiento, ninguno en contra y dos se abstuvieron.