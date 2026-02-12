Inicio
Primeras denuncias ciudadanas entregadas, Buse ganó en Buenos Aires y archivan denuncias contra Katy Ugarte por Caso ‘Mochasueldos’

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 12 de febrero.

    Usar las vías auxiliares de la Panamericana Sur de forma indebida significa cometer la falta G11 del Reglamento Nacional de Tránsito. Foto: Joel Alonzo.
    Usar las vías auxiliares de la Panamericana Sur de forma indebida significa cometer la falta G11 del Reglamento Nacional de Tránsito. Foto: Joel Alonzo.
    / JOEL ALONZO

    En el Semáforo de este jueves 12 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: gracias a los reportes de sus lectores, El Comercio presentó ante la Sutrán las primeras 200 papeletas ciudadanas contra los invasores del carril de emergencias de la carretera Panamericana Sur, parte de la campaña #NoTePases. El segundo tema: el tenista peruano Ignacio Buse, en el puesto 96 del ránking ATP, ganó su primer partido en el ATP 250 de Buenos Aires. Por último: la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó las denuncias constitucionales contra Katy Ugarte, parlamentaria de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, por el presunto recorte de sueldo a trabajadores de su despacho, caso conocido como el de mochasueldos.

