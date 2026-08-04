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Primeros movimientos (2)

“En suma, el Consejo de Ministros resulta desconcertante porque, aparentemente, había habido mejores opciones”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Como muchos analistas han comentado ya, la conformación del Consejo de Ministros ha sido desconcertante". Composición: El Comercio / Foto: Andina
    "Como muchos analistas han comentado ya, la conformación del Consejo de Ministros ha sido desconcertante". Composición: El Comercio / Foto: Andina

    Continuemos analizando los primeros movimientos del nuevo gobierno, después del discurso de la presidenta ante el Congreso y ahora que conocemos al Consejo de Ministros.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.