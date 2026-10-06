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Prisión preventiva a autores de crimen de China Polo, senador contrata a sentenciado por usurpación y obras viales paralizadas superan S/5.000 millones

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 6 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Susy Aponte Polo, China Polo, asesinada a balazos en un mercado de Caraz, Áncash. (Foto: Facebook China Polo Dominical)
    Susy Aponte Polo, China Polo, asesinada a balazos en un mercado de Caraz, Áncash. (Foto: Facebook China Polo Dominical)

    En el Semáforo de este martes 6 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los 18 meses de prisión preventiva por el asesinato de Susy Aponte son una señal firme, pero urge identificar a los autores intelectuales. Segundo, Serafín Andrés Luján debe corregir la contratación con fondos públicos de un sentenciado por usurpación agravada. Finalmente, más de S/5.000 millones en obras viales paralizadas exigen reactivación con gestión técnica, supervisión y rendición de cuentas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.