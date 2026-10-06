Prisión preventiva a autores de crimen de China Polo, senador contrata a sentenciado por usurpación y obras viales paralizadas superan S/5.000 millones

En el Semáforo de este martes 6 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los 18 meses de prisión preventiva por el asesinato de Susy Aponte son una señal firme, pero urge identificar a los autores intelectuales. Segundo, Serafín Andrés Luján debe corregir la contratación con fondos públicos de un sentenciado por usurpación agravada. Finalmente, más de S/5.000 millones en obras viales paralizadas exigen reactivación con gestión técnica, supervisión y rendición de cuentas.
En el Semáforo de este martes 6 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los 18 meses de prisión preventiva por el asesinato de Susy Aponte son una señal firme, pero urge identificar a los autores intelectuales. Segundo, Serafín Andrés Luján debe corregir la contratación con fondos públicos de un sentenciado por usurpación agravada. Finalmente, más de S/5.000 millones en obras viales paralizadas exigen reactivación con gestión técnica, supervisión y rendición de cuentas.
🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO
🟢Rápida acción de la justicia
El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra los investigados por el asesinato de la excandidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte, conocida como la ‘China Polo’. Esta decisión constituye una señal firme y necesaria contra la delincuencia. La fiscalía sustentó su pedido con pagos y transferencias que apuntan al autor y al financista del crimen contra la también periodista. Falta ahora identificar a los autores intelectuales y proteger a los testigos. Instamos a las autoridades a garantizar un proceso sin impunidad.
🔴Un senador que contrata a un condenado
El hecho de que el senador Serafín Andrés Luján contratara como técnico a un condenado por usurpación agravada es indignante. La sentencia contra el trabajador de su despacho describe que actuó con violencia contra una anciana de 76 años. Emplear a esa persona con fondos públicos es inaceptable. Si quienes integran el Legislativo no evidencian un mínimo de ética para decidir quiénes son sus trabajadores, ¿qué podemos esperar de su labor? Esa contratación debe ser corregida a la brevedad.
🔴Obras abandonadas, país estancado
Un informe del IPE publicado en este Diario evidencia que se han destinado más de S/5.000 millones en obras viales paralizadas o abandonadas. Cada proyecto detenido encarece la inversión, aísla comunidades y castiga a quienes esperan agua, saneamiento y mejores servicios. Exigimos al Ejecutivo, gobiernos regionales y municipios a priorizar la reactivación, sancionar responsabilidades y transparentar cronogramas. No bastan anuncios ni inauguraciones: hace falta gestión técnica, supervisión estricta y rendición de cuentas.