Federico Salazar
Federico Salazar

Privilegios son menos ingresos
Privilegios son menos ingresos

Privilegios son menos ingresos

El presidente José Jerí anunció el reglamento para las zonas económicas especiales privadas. Estas son zonas donde se dan ventajas tributarias a determinados inversionistas, a cambio de cierto cumplimiento de metas.

Federico Salazar es periodista.

