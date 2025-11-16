Privilegios son menos ingresos

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Privilegios son menos ingresosResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente José Jerí anunció el reglamento para las zonas económicas especiales privadas. Estas son zonas donde se dan ventajas tributarias a determinados inversionistas, a cambio de cierto cumplimiento de metas.