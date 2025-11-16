Privilegios son menos ingresos

“No es solo un régimen tributario especial, sino una herramienta estratégica para estimular la productividad, la formalización y la diversificación de la economía peruana”. Así lo asegura la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

“Cada beneficio tributario está vinculado a compromisos concretos de inversión, empleo e innovación. No se trata de trasladar ventajas, sino de crear valor y oportunidades reales para las regiones”, según Miralles.

Sí se trata de ventajas. Otros no las van a tener. Estos inversionistas no pagarán determinados impuestos que sí pagarán los mineros formales, los comerciantes de Gamarra, los carretilleros de emoliente y las empresas de logística, por decir unos cuantos.

No debe haber privilegios. No debe haber tratos especiales. No es ni moralmente válido ni económicamente eficiente.

El Gobierno cree saber dónde debe estar la inversión. Entonces decide que cierta región del país, en ciertas actividades, debe recibir beneficios tributarios.

El mercado debe determinar a dónde van las inversiones, qué se produce y a qué costo. El Estado traba, impone cargas y hace todo difícil para los inversionistas. En lugar de ponerse a quitar las trabas y cargas, decide hacer unas zonas libres de esas cargas y trabas.

Para que el país sepa dónde es eficiente y económico producir, las condiciones legales, tributarias, fiscales y tramitológicas deben ser iguales para todos. Nadie debe estar encadenado.

Si encadenamos a unos y soltamos a otros, se producirá una distorsión. Aumentará la producción de los aliados del Gobierno, se estancará o bajará la de los verdaderos innovadores y luchadores contra la burocracia.

Eso producirá menos ingresos y algunos ingresos dependientes del privilegio estatal. Más privilegios significan menos ingresos para las arcas del Estado.

Este es un esquema que lleva a la destrucción de la economía y la libertad.