En el Semáforo de este martes 7 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Perú obtuvo el noveno puesto en el ranking de la producción global de oro y el tercero en plata. Segundo, el nuevo proyecto que creó un robot barista que pretende aumentar el crecimiento de la industria en el país. Finalmente, los congresistas han estado utilizando dinero de los fondos públicos para sus eventos personales.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢PRODUCTOR GLOBAL DE METALES PRECIOSOS

En el 2024, el Perú representó el 3,7% de la producción global de oro, ubicándose en el noveno lugar del ránking con 136,9 t; no obstante, la exportación de joyas de este metal precioso sigue siendo limitada, concentrando apenas el 0,15% del monto FOB mundial, informó la Asociación de Exportadores. Respecto de otro metal precioso, como es la plata, el Perú se consolidó como el tercer productor mundial, con una participación de 13,7% y 108 t.

🟢EL ROBOT CAFETERO

El café es uno de los productos emblemáticos del Perú y su consumo es cada vez más difundido, pero ahora podría contar con un nuevo factor gracias a un peculiar sistema. Un prototipo de robot barista o cafetero ha sido trabajado entre alumnos de Ingeniería Mecatrónica y egresados de la PUCP. Fue presentado en el LinkING PUCP, que busca mostrar este y otros proyectos de innovación tecnológica. La finalidad no es reemplazar al barista, sino que se pueda optimizar y garantizar tiempos exactos, pesaje adecuado, ya sea en la taza número uno como en la número mil.

🔴DE LOS FONDOS PÚBLICOS PARA SU GOCE

Congresistas de diversas bancadas gastaron más de S/567.000 de los fondos públicos en un año y medio, en actividades personales, bajo el rótulo de “eventos institucionales”, reveló “Cuarto poder”. Según el dominical, entre los gastos figuran arreglos florales, sesiones fotográficas, celebraciones por aniversarios de leyes y hasta homenajes organizados para sí mismos. Por norma, cada parlamentario puede gastar S/6.000 anuales por concepto de eventos.